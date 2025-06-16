Süper Lig'de Tutunamayan Alex de Souza Yeni Sayfa Açtı
2024-2025 sezonunun başında Süper Lig'e Antalyaspor'un teknik direktörü olarak geri dönen Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, üst üste aldığı kötü sonuçların ardından görevini bırakmıştı. Ocak 2025'te Türkiye'ye veda eden Brezilyalı çalıştırıcı, ülkesinin ikinci ligine imzayı attı.
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Brezilya Serie B takımı Operario Ferroviario, teknik direktörlük görevine Alex de Souza'yı getirdi.
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