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Süper Lig'de Tutunamayan Alex de Souza Yeni Sayfa Açtı

Süper Lig'de Tutunamayan Alex de Souza Yeni Sayfa Açtı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.06.2025 - 23:38

2024-2025 sezonunun başında Süper Lig'e Antalyaspor'un teknik direktörü olarak geri dönen Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, üst üste aldığı kötü sonuçların ardından görevini bırakmıştı. Ocak 2025'te Türkiye'ye veda eden Brezilyalı çalıştırıcı, ülkesinin ikinci ligine imzayı attı.

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Brezilya Serie B takımı Operario Ferroviario, teknik direktörlük görevine Alex de Souza'yı getirdi.

Brezilya Serie B takımı Operario Ferroviario, teknik direktörlük görevine Alex de Souza'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada transfere dair şu ifadeler kullanıldı:

'Alex de Souza, Fantasma'nın yeni teknik direktörü oldu.

Sahada bir yıldız olan Alex, Cruzeiro, Palmeiras, Fenerbahçe (Türkiye) ve Brezilya Milli Takımı gibi takımlarda futbolculuk kariyerinde büyük başarılar elde etti. Futbolu bıraktıktan sonra, Futbol Üniversitesi'nde yönetim eğitimi alan Alex, CBF'den PRO, A ve B lisanslarını da aldı. Teknik direktörlük kariyerinde topa sahip olma ve rakibe baskı yapma prensibine dayalı bir oyun modeli benimseyen Alex’in tarzı, siyah-beyazlı ekibin mevcut kadro yapısıyla örtüşüyor. Ayrıca Alex, altyapı oyuncularıyla çalışmaya büyük önem veren bir futbol felsefesine sahip. Alex’in ekibinde, 2022'den bu yana birlikte çalıştığı yardımcı antrenörler Zé Roberto ve João Paulo Cavalcanti de yer alacak. Her iki isim de teknik adamın yöntem ve taktik anlayışına tamamen uyum sağlamış durumda. Hoş geldin hocam!'

Ligdeki konum kritik

Ligdeki konum kritik

Operario, nisan ayında başlayan Seri B'de şu ana kadar yalnızca 4 galibiyet alabildi. Ligde 15. sırada yer alan, düşme hattı ile de arasında 4 puan bulunan siyah-beyazlı kulübün toplam puanı ise 14.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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