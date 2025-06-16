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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 16 Haziran Pazartesi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 16 Haziran Pazartesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.06.2025 - 23:05

Süper Lig’in üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. 16 Haziran Pazartesi günü, yine birçok futbolcunun adı bu üç takımla anıldı. Taraftarlar sosyal medyada çıkan her yeni iddiayı yakından takip ederken, kulüplerden resmi bir açıklama henüz gelmedi. İşte 16 Haziran Pazartesi gününün öne çıkan transfer dedikoduları.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

  • Juventus'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Mbangula'nın durumu yakından takip ediliyor. (HT SPOR)

  • Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Inter'e 15 milyon euro seviyelerinde ödemeye yapmaya hazır. Oyuncuyla anlaşıldı. (Ertan Süzgün)

  • Bologna, Jhon Lucumi'nin bonservisini 8 milyon euro olarak belirledi. (Skorer)

  • Djordje Petrovic transferi beklemede. Chelsea'nin yüksek bonservis beklentisi sebebiyle görüşmeler askıya alındı. (Ertan Süzgün)

  • Shaktar'ın başına geçen Arda Turan'ın hedefinde Ahmed Kutucu var. (Türkiye Gazetesi)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

  • CSKA Moskova'nın, 19 yaşındaki orta sahası Matvey Kislyak için beklediği bonservis 35 milyon euro. (Mutko Protiv)

  • Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek isteyen Fenerbahçe, bu transfer için 15 milyon euro bütçe ayırdı. (DHA)

  • Son'a yıllık 12 milyon euro teklif edildi. (Fichajes)

  • Guessand için Nice'e yapılan 25 milyon euroluk teklif reddedildi. (Volkan Demir)

  • Walker, imza atmadan önce kadroyu görmek istiyor. (Ertan Süzgün)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

  • Depay, Beşiktaş'a gelmeye sıcak. Siyah-beyazlılar oyuncuyla temas kurdu. (Türkiye Gazetesi)

  • Rashica, Joao Mario ve Paulista için gelen teklifler değerlendirilecek. (Sercan Dikme)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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