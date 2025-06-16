Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 16 Haziran Pazartesi
Süper Lig’in üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. 16 Haziran Pazartesi günü, yine birçok futbolcunun adı bu üç takımla anıldı. Taraftarlar sosyal medyada çıkan her yeni iddiayı yakından takip ederken, kulüplerden resmi bir açıklama henüz gelmedi. İşte 16 Haziran Pazartesi gününün öne çıkan transfer dedikoduları.
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