Soma'da Madenci Yakını Tekmeleyen Yusuf Yerkel'e TFF, UEFA'da Görev Verdi
13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin hafızasından silinmeyecek bir maden faciası yaşandı. Soma'da 301 madenci, madende çıkan yangın sebebiyle hayatını kaybetti. O günlerde başta yakınları olmak üzere tüm Türkiye'de tepkiler ve protestolar vardı. Soma'daki protestolarda bir madenci yakının isyanına ise Başbakanlık Muşaviri Yusuf Yerkel 'müdahale' etmişti. Yerkel bir madenciyi yerde tekmelemiş ve tepkilere neden olmuştu.
Yerkel'in kariyeri ise o tekmeden sonra duraksamadan yükselişle devam etti. Şimdiki durağı ise UEFA oldu.
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13 Mayıs 2014 tarihinde tüm ülke karanlığa gömüldü.
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Ülkenin hafızasına kazınan o tekme de o gün geldi.
Devlet kademelerinde görev aldı.
Gelir gelmez görev verdi.
TFF yetmedi UEFA'da da görev verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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