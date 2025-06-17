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Soma'da Madenci Yakını Tekmeleyen Yusuf Yerkel'e TFF, UEFA'da Görev Verdi

Soma'da Madenci Yakını Tekmeleyen Yusuf Yerkel'e TFF, UEFA'da Görev Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2025 - 10:52

13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin hafızasından silinmeyecek bir maden faciası yaşandı. Soma'da 301 madenci, madende çıkan yangın sebebiyle hayatını kaybetti. O günlerde başta yakınları olmak üzere tüm Türkiye'de tepkiler ve protestolar vardı. Soma'daki protestolarda bir madenci yakının isyanına ise Başbakanlık Muşaviri Yusuf Yerkel 'müdahale' etmişti. Yerkel bir madenciyi yerde tekmelemiş ve tepkilere neden olmuştu. 

Yerkel'in kariyeri ise o tekmeden sonra duraksamadan yükselişle devam etti. Şimdiki durağı ise UEFA oldu.

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13 Mayıs 2014 tarihinde tüm ülke karanlığa gömüldü.

13 Mayıs 2014 tarihinde tüm ülke karanlığa gömüldü.

Soma'da bir madende 301 madencinin ölümü tarifsiz acı ve yasa sebep oldu. Başta madenci yakınları olmak üzere tüm Türkiye'de tepkiler, protestolar yaşandı. 

Protestoların merkezi Soma'ydı, yakınlarını kaybeden aileler devlet yetkililerine dertlerini anlatmak istiyor; bu esnada gerginlikler yaşanıyordu. Yine Soma'da gerçekleşen protestolarda Yusuf Yerkel, Türkiye'nin gündemine girdi.

Ülkenin hafızasına kazınan o tekme de o gün geldi.

Ülkenin hafızasına kazınan o tekme de o gün geldi.

Başbakanlık Müşaviri görevinde bulunan Yusuf Yerkel, meydanda isyan eden bir madenci yakınını yerdeyken jandarmaların etkisiz hale getirdiği esnada tekmelerken kameralara yansıdı. İnfial yaratan görüntüler de yine aynı şekilde tepki çekti ancak bu Yerkel'i durdurmaya yetmedi.

Devlet kademelerinde görev aldı.

Devlet kademelerinde görev aldı.

Devlet kadrolarında görev alan Yerkel, ancak tekmeden dört yıl sonra zoraki bir özürle konuyu geçiştirdi. 

2022 yılında kariyeri için önemli bir durak olacak olan Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ateşesi olarak atanan Yerkel, yeni TFF başkanı Hacıosmanoğlu'nun da vazgeçilmezi oldu.

Gelir gelmez görev verdi.

Gelir gelmez görev verdi.

18 Temmuz 2024'te Türkiye Futbol Federasyonu seçimini İbrahim Hacıosmanoğlu göreve geldikten sonraki Eylül ayında ilk atamalarından biri Yusuf Yerkel oldu.

TFF yetmedi UEFA'da da görev verdi.

TFF yetmedi UEFA'da da görev verdi.

Bu atamanın ardından Hacıosmanoğlu, UEFA'da Türkiye'yi temsil edecek heyete de Yusuf Yerkel'in adını yazdı. UEFA HatTrcik Komitesi adıyla kurulan heyette Yerkel olacak. 

Yerkel'le birlikte UEFA'nın onay verdiği 12 kişilik diğer komite üyeleri de hayli ilginç. Ali Koç, Mecnun Odyakmaz gibi isimler bu listede Yerkel'le birlikte yer alıyor: 

Mecnun Otyakmaz (TFF 1. Başkan Vekili): UEFA Futbol Komitesi Üyesi

Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak (TFF Başkan Vekili): UEFA Sağlık Komitesi Üyesi

Mustafa Temel Bozbağ: UEFA Milli Müsabakalar Komitesi Üyesi

Ural Aküzüm: UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi

Bilal Arslan: UEFA Futsal Komitesi Üyesi

Servet Yardımcı (TFF Eski Başkanı): FIFA Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı

Ali Y. Koç (Fenerbahçe Başkanı): UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi

Abdullah Ayaz (TFF Genel Sekreteri): UEFA Pazarlama Danışma Komitesi Üyesi

Serdar Yıldız (TFF Yönetim Kurulu Danışmanı): UEFA Oyuncu Durumu, Transferler, Menajerler ve Temsilciler Komitesi Üyesi

Şerafettin Bural (TFF Temsilciler Kurulu Başkanı): UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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