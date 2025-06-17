Soma'da Madenci Yakını Tekmeleyen Yusuf Yerkel'e TFF, UEFA'da Görev Verdi

13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin hafızasından silinmeyecek bir maden faciası yaşandı. Soma'da 301 madenci, madende çıkan yangın sebebiyle hayatını kaybetti. O günlerde başta yakınları olmak üzere tüm Türkiye'de tepkiler ve protestolar vardı. Soma'daki protestolarda bir madenci yakının isyanına ise Başbakanlık Muşaviri Yusuf Yerkel 'müdahale' etmişti. Yerkel bir madenciyi yerde tekmelemiş ve tepkilere neden olmuştu.

Yerkel'in kariyeri ise o tekmeden sonra duraksamadan yükselişle devam etti. Şimdiki durağı ise UEFA oldu.