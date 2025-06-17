Daniel Santarelli, Eda Erdem'in Kadroda Olmayışını Yorumladı
Milletler Ligi'nin ikinci haftasında sahaya çıkacak olan Filenin Sultanları’nda heyecan yükseliyor. Başantrenör Daniele Santarelli ve takım kaptanı Simge Aköz, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Santarelli, takımın fiziksel ve mental olarak iyi durumda olduğunu belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, Eda Erdem’in kadroda yer almamasına değindi.
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 2.hafta maçlarına başlıyor.
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Santarelli, İstanbul'a dikkat çekti.
"Taraftar bize yardımcı olacak"
Eda Erdem takıma dönecek mi?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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