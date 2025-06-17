Daniel Santarelli, Eda Erdem'in Kadroda Olmayışını Yorumladı

Santarelli'ye kadroda kendine yer bulamayan Eda Erdem'in durumu da soruldu.

Santarelli, Eda'nın geri döneceğini şu sözlerle ifade etti:

'Tabii ki. Ona dinlenmesi için biraz fırsat verdik. VNL'de dinlenmek için izin istedi biz de kabul ettik. O çok akıllı vücudunun Dünya Şampiyonası için hazır olması gerektiğinin farkında. Bu Milli Takım ve ülke için önemli bir oyuncu. Kaptan olmak için doğru bir zihniyete sahip. Dünya Şampiyonası'nda bu takımın kaptanı olacak. Yakında geri dönecek. Hazır olmak için fitnessta sıkı çalışıyor. Onu yakında görmeyi umuyorum.'