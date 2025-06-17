onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Daniel Santarelli, Eda Erdem'in Kadroda Olmayışını Yorumladı

Daniel Santarelli, Eda Erdem'in Kadroda Olmayışını Yorumladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2025 - 12:22

Milletler Ligi'nin ikinci haftasında sahaya çıkacak olan Filenin Sultanları’nda heyecan yükseliyor. Başantrenör Daniele Santarelli ve takım kaptanı Simge Aköz, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Santarelli, takımın fiziksel ve mental olarak iyi durumda olduğunu belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, Eda Erdem’in kadroda yer almamasına değindi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 2.hafta maçlarına başlıyor.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 2.hafta maçlarına başlıyor.

Milletler Ligi'nin İstanbul etabı yarın başlıyor. Maçlar öncesi Daniel Santarelli ve Simge Aköz de basının karşısına çıktı. Santarelli'nin açıklamaları dikkat çekerken, Eda Erdem konusunda da yorum yaptı.

Santarelli, İstanbul'a dikkat çekti.

Santarelli, İstanbul'a dikkat çekti.

Santarelli, İstanbul'da oynamanın önemine ve heyecanına değinerek, 'İstanbul'da kendi taraftarımızın önünde maç oynamak gerçekten çok önemli. Ama aynı zamanda benim işimi oldukça zorlaştırmakta. Taraftarımızın önüne önemli oyuncuları çıkartmak istiyoruz. Hem oyunun kendisini iyi yönetmek hem de bu kişileri öne çıkarabilecek bir oyun istiyoruz.' dedi.

"Taraftar bize yardımcı olacak"

"Taraftar bize yardımcı olacak"

Santarelli taraftar desteğine dikkat çekerek, 'Biliyorum ki herkes Milli Takımın yıldızlarını burada izlemek istiyor. Çok mutluyum çünkü taraftarlar bize bu zor rakiplere karşı çok yardımcı olacak. Ne olacağını bilmiyorum ama eminim harika bir atmosfer olacak.' dedi.

Eda Erdem takıma dönecek mi?

Eda Erdem takıma dönecek mi?

Santarelli'ye kadroda kendine yer bulamayan Eda Erdem'in durumu da soruldu.

Santarelli, Eda'nın geri döneceğini şu sözlerle ifade etti:

'Tabii ki. Ona dinlenmesi için biraz fırsat verdik. VNL'de dinlenmek için izin istedi biz de kabul ettik. O çok akıllı vücudunun Dünya Şampiyonası için hazır olması gerektiğinin farkında. Bu Milli Takım ve ülke için önemli bir oyuncu. Kaptan olmak için doğru bir zihniyete sahip. Dünya Şampiyonası'nda bu takımın kaptanı olacak. Yakında geri dönecek. Hazır olmak için fitnessta sıkı çalışıyor. Onu yakında görmeyi umuyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın