Rafa Silva Stilini Değiştirdi Taraftarlar Berberlerine Mesaj Attı
Rafa Silva, Beşiktaşlıların gözbebeği... Geçtiğimiz sezon onca kötü şeyin içinde adeta tek iyi şey Rafa Silva'nın çabaları ve performansıydı.
Rafa Silva ile yeni sezonda daha iyi bir takımın kurulma hayallerindeki Beşiktaş taraftarına Rafa Silva'dan yeni stil sürprizi geldi. Beşiktaş taraftarı Rafa'nın yeni saçlarını beğenmiş görünüyor.
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Rafa rüzgarı vardı.
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Rafa Silva bu kez yeni saç stiliyle Beşiktaş taraftarının karşısına çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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