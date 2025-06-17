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Rafa Silva Stilini Değiştirdi Taraftarlar Berberlerine Mesaj Attı

Rafa Silva Stilini Değiştirdi Taraftarlar Berberlerine Mesaj Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2025 - 13:22

Rafa Silva, Beşiktaşlıların gözbebeği... Geçtiğimiz sezon onca kötü şeyin içinde adeta tek iyi şey Rafa Silva'nın çabaları ve performansıydı. 

Rafa Silva ile yeni sezonda daha iyi bir takımın kurulma hayallerindeki Beşiktaş taraftarına Rafa Silva'dan yeni stil sürprizi geldi. Beşiktaş taraftarı Rafa'nın yeni saçlarını beğenmiş görünüyor.

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Rafa rüzgarı vardı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Rafa rüzgarı vardı.

Beşiktaş sezona flaş bir başlangıçla Galatasaray'ı 5-0 yenerken, Rafa Silva'nın performansı herkesi büyülemişti. Rafa zaman zaman takımla paralel olarak düşüş yaşasa da sezon genelinde Beşiktaş taraftarını memnun eden bir performans sergiledi.

Rafa Silva bu kez yeni saç stiliyle Beşiktaş taraftarının karşısına çıktı.

Rafa Silva bu kez yeni saç stiliyle Beşiktaş taraftarının karşısına çıktı.

Rafa Silva, Instagram'dan rastalı yeni stilini paylaşırken, yeni görünümü binlerce yorum aldı. Sosyal medya klişelerinden bir berbere yazılan 'Dükkanı aç, bundan yapacağız' görseli ise defalarca yorum olarak gönderildi. 

İşte o tepkilerden bazıları...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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