Rafa Silva Stilini Değiştirdi Taraftarlar Berberlerine Mesaj Attı

Beşiktaş sezona flaş bir başlangıçla Galatasaray'ı 5-0 yenerken, Rafa Silva'nın performansı herkesi büyülemişti. Rafa zaman zaman takımla paralel olarak düşüş yaşasa da sezon genelinde Beşiktaş taraftarını memnun eden bir performans sergiledi.