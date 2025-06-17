Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Mesut Özil, Leroy Sane'yi Galatasaray'a Yönlendirdi mi?
Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane’nin İstanbul’a gelişi büyük ses getirirken, kulislerde Mesut Özil’in bu transferde önemli rol oynadığı iddiaları konuşuluyordu. Sarı-Kırmızılı camiaya yakın kaynaklar, Sane’nin kararında Özil’in tavsiyesinin etkili olduğunu öne sürmüştü. Sessizliğini uzun süre koruyan Mesut Özil, sonunda bu söylentilerle ilgili açıklamada bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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