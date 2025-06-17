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Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Mesut Özil, Leroy Sane'yi Galatasaray'a Yönlendirdi mi?

Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Mesut Özil, Leroy Sane'yi Galatasaray'a Yönlendirdi mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2025 - 14:46

Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane’nin İstanbul’a gelişi büyük ses getirirken, kulislerde Mesut Özil’in bu transferde önemli rol oynadığı iddiaları konuşuluyordu. Sarı-Kırmızılı camiaya yakın kaynaklar, Sane’nin kararında Özil’in tavsiyesinin etkili olduğunu öne sürmüştü. Sessizliğini uzun süre koruyan Mesut Özil, sonunda bu söylentilerle ilgili açıklamada bulundu.

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Sane ile uzun yıllardır arkadaş...

Sane ile uzun yıllardır arkadaş...

Mesut Özil, hem Schalke 04'ten hem de milli takımdan Leroy Sane ile uzun yıllardır arkadaşlık yapıyor. Sane, Galatasaray'a gelince kulislerde Mesut'un Sane'ye Galatasaray'a gitmesi yönünde telkinde bulunduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe'den tepki çeken Mesut suskunluğunu bozdu.

Fenerbahçe'den tepki çeken Mesut suskunluğunu bozdu.

Sane'nin gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Mesut, yönlendirme yapmadığını söyledi: 

'Büyük isimler Türkiye'ye geliyor. Burada futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz de Avrupa'da başarılı olur. Sane, Türkiye'ye geldiği için çok mutluyum. Benim gibi Schalke altyapısından yetişmiş biri. Türkiye'ye gelmeden önce konuştuk ama medyada yazıldığı gibi Galatasaray'a yönlendirmişim gibi değil. Türkiye, İstanbul'daki hayatı sordu, bunları konuştuk...'

"Gelirsen çok mutlu oluruz dedim"

"Gelirsen çok mutlu oluruz dedim"

Mesut, İstanbul'u anlattığını söylerken konuyla ilgili son olarak şu sözleri söyledi: 

'Çok güzel bir şehir ve güvenli bir şehir olduğunu söyledim. İnanılmaz yemeklerimiz var dedim. Gelirsen çok mutlu oluruz dedim ve geldi. Başarılar diliyoruz ona da.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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