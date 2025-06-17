Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Mesut Özil, Leroy Sane'yi Galatasaray'a Yönlendirdi mi?

Sane'nin gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Mesut, yönlendirme yapmadığını söyledi:

'Büyük isimler Türkiye'ye geliyor. Burada futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz de Avrupa'da başarılı olur. Sane, Türkiye'ye geldiği için çok mutluyum. Benim gibi Schalke altyapısından yetişmiş biri. Türkiye'ye gelmeden önce konuştuk ama medyada yazıldığı gibi Galatasaray'a yönlendirmişim gibi değil. Türkiye, İstanbul'daki hayatı sordu, bunları konuştuk...'