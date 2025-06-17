Cüneyt Özdemir’den Marmaris Tepkisi: "Marmaris Sanki Kanunlardan Irak Bir Ada"
Son günlerde tatil bölgelerinden yayınlanan videolar gündemi meşgul ediyor. İşletmelerde çalışan kişilerin müşterileri tacize varacak dansları tepki çekerken, Cüneyt Özdemir yaptığı paylaşımda, “Marmaris sanki kanunlardan ırak bir ada gibi” ifadelerini kullandı.
Öten yandan sosyal medyada yayılan videolar sonrasında belediyenin birçok işletmeyi kapattığı iddia ediliyor. Sosyal medyada yabancı bir turist tarafından paylaşılan videoda ise artık gündem olan hareketlerin yapılmadığı iddia edildi.
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Muğla’nın dünyaca ünlü tatil beldesi Marmaris’te işletmelerde turistler için yapılan şovlar tepki çekiyordu.
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, Marmaris’te yaşananlara yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Marmaris’te şovlar yasaklandı iddiası
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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