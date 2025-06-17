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Cüneyt Özdemir’den Marmaris Tepkisi: "Marmaris Sanki Kanunlardan Irak Bir Ada"

Cüneyt Özdemir’den Marmaris Tepkisi: "Marmaris Sanki Kanunlardan Irak Bir Ada"

Marmaris
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.06.2025 - 21:49

Son günlerde tatil bölgelerinden yayınlanan videolar gündemi meşgul ediyor. İşletmelerde çalışan kişilerin müşterileri tacize varacak dansları tepki çekerken, Cüneyt Özdemir yaptığı paylaşımda, “Marmaris sanki kanunlardan ırak bir ada gibi” ifadelerini kullandı.

Öten yandan sosyal medyada yayılan videolar sonrasında belediyenin birçok işletmeyi kapattığı iddia ediliyor. Sosyal medyada yabancı bir turist tarafından paylaşılan videoda ise artık gündem olan hareketlerin yapılmadığı iddia edildi.

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Muğla’nın dünyaca ünlü tatil beldesi Marmaris’te işletmelerde turistler için yapılan şovlar tepki çekiyordu.

Muğla’nın dünyaca ünlü tatil beldesi Marmaris’te işletmelerde turistler için yapılan şovlar tepki çekiyordu.

Detaylar 👇

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Marmaris’te yaşananlara yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Marmaris’te yaşananlara yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
twitter.com

'Ultra büyük kaçak otellerinden, izbe seks turizmi mekanlarına kadar Marmaris'de devlet otoritesi tamamen kaybolmuş durumda...

Belediye zaten acizdi ama gördüğüm kadarıyla Emniyetin de gücü yetmiyor...

En küçüğünden en büyüğüne tüm otoriteyi ellerinde oynatıyorlar, meydan okuyorlar, hiçbir kurala uymuyorlar...

Marmaris sanki Türkiye kanunlarından ırak bir ada gibi...

Muğla Belediyesinin, Valisinin, Emniyet Müdürünün gücü yetmiyor!

VAY BE!'

Marmaris’te şovlar yasaklandı iddiası

Marmaris’te şovlar yasaklandı iddiası

Öte yandan Marmaris’e tatile gelen yabancı bir kadın turist tarafından paylaşılan videoda, artık işletmelerde şovların yasaklandığı, erkeklerin barda dans etmediği, sandalye ile turistlerin yanına oturmalarına izin dahi verilmedi bilgileri yer aldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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