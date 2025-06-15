"Türkiye'ye Ne Oldu?": Marmaris'te Her Yerin Bomboş Olduğunu Gören Turist Şaşkınlığını Gizleyemedi

Bu sene turistlerin en uğrak noktası olan bölgelerin boş olduğuna belki şahit olmuşsunuzdur. Bu durumun farklı birden fazla sebebi olsa da birçok kişi bu durumu aslında enflasyona ve turist 'dolandırıcılığına' yoruyor. Geçtiğimiz günlerde Marmaris'e gelen bir turist, kaldığı otel başta olmak Marmaris'teki birçok yerin bomboş olduğunu dile getirdi. Şaşkınlığını gizleyemeyen turiste yorumlar gecikmedi.

Gelin, birlikte bakalım...