"Türkiye'ye Ne Oldu?": Marmaris'te Her Yerin Bomboş Olduğunu Gören Turist Şaşkınlığını Gizleyemedi

Bu sene turistlerin en uğrak noktası olan bölgelerin boş olduğuna belki şahit olmuşsunuzdur. Bu durumun farklı birden fazla sebebi olsa da birçok kişi bu durumu aslında enflasyona ve turist 'dolandırıcılığına' yoruyor. Geçtiğimiz günlerde Marmaris'e gelen bir turist, kaldığı otel başta olmak Marmaris'teki birçok yerin bomboş olduğunu dile getirdi. Şaşkınlığını gizleyemeyen turiste yorumlar gecikmedi.
Gelin, birlikte bakalım...
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Önce o videoyu bir izleyelim...
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Geçtiğimiz günlerde Marmaris'e gelen bir turist, "Türkiye'ye ne oldu?" notuyla bir video paylaştı.
Turistlerden ve vatandaşlardan yorumlar gecikmedi...
"Marmaris'teyim ve fiyatlar çok yüksek, insanları sinirlendiriyor"
"İnsanlar Türkiye'ye gitmeyi bıraktı, birçok kişi dolandırıldığını hissetti. Siz neden gittiniz?"
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"Türkiye'de enflasyon turizmi öldürüyor"
"Çünkü çok açgözlü oldular"
"Fiyatlar çok yüksek ve turistler dolandırılmış hissediyor, belki de bu yüzden"
"Türkiye son zamanlarda çok açgözlü, ben Yunanistan'ı Kıbrıs'ı ve İspanya'yı tercih ediyorum"
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"Turistler konusunda çok açgözlü olmadılar mı?"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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