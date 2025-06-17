ABD İran’a Saldırı Düzenleyecek İddiası: İran’dan "Yüzyıllarca Hatırlanacak Sürpriz" Açıklaması

ABD basını, Donald Trump’ın İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda ABD güçlerini de kullandırmak istediğini iddia etti. ABD’nin, özellilikle İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik düzenleyeceği saldırılarda yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca ABD’nin Orta Doğu’daki tüm askeri üslerinde de alarm seviyesinin yükseldiği ortaya çıktı.

Öte yandan İran Devlet Televizyonu ise bu gece tüm dünyada yüzyıllar boyunca hatırlanacak bir sürpriz olacağını iddia etti.