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ABD İran’a Saldırı Düzenleyecek İddiası: İran’dan "Yüzyıllarca Hatırlanacak Sürpriz" Açıklaması

ABD İran’a Saldırı Düzenleyecek İddiası: İran’dan "Yüzyıllarca Hatırlanacak Sürpriz" Açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2025 - 00:25

ABD basını, Donald Trump’ın İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda ABD güçlerini de kullandırmak istediğini iddia etti. ABD’nin, özellilikle İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik düzenleyeceği saldırılarda yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca ABD’nin Orta Doğu’daki tüm askeri üslerinde de alarm seviyesinin yükseldiği ortaya çıktı. 

Öte yandan İran Devlet Televizyonu ise bu gece tüm dünyada yüzyıllar boyunca hatırlanacak bir sürpriz olacağını iddia etti.

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ABD Başkanı Donald Trump bu akşam saatlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump bu akşam saatlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı.

Toplantı sonrasında resmi açıklama yapılmadı ancak ABD basını, ABD’nin askeri güçlerinin İran’a saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti.

New York Times, ABD’nin Orta Doğu’da bulunan tüm askeri üslerinde alarm seviyesinin yükseltildiğini açıkladı. ABD basını, ABD’nin İsrail ile birlikte özellikle İran’ın nükleer tesislerine saldıracağını iddia etti.

İran’dan “yüzyıllarca hatırlanacak sürpriz” açıklaması

İran’dan “yüzyıllarca hatırlanacak sürpriz” açıklaması

İran Devlet Televizyonu ise, “Bu gece, tüm dünyanın yüzyıllar boyunca hatırlayacağı bir sürpriz yaşanacak.” duyurusu yaptı. 

İranlı yetkililer, ABD’nin ülkelerine saldırı düzenlemesi halinde Orta Doğu’da bulunan askeri üslerini vuracaklarını açıklamıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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