ABD İran’a Saldırı Düzenleyecek İddiası: İran’dan "Yüzyıllarca Hatırlanacak Sürpriz" Açıklaması
ABD basını, Donald Trump’ın İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda ABD güçlerini de kullandırmak istediğini iddia etti. ABD’nin, özellilikle İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik düzenleyeceği saldırılarda yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca ABD’nin Orta Doğu’daki tüm askeri üslerinde de alarm seviyesinin yükseldiği ortaya çıktı.
Öte yandan İran Devlet Televizyonu ise bu gece tüm dünyada yüzyıllar boyunca hatırlanacak bir sürpriz olacağını iddia etti.
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ABD Başkanı Donald Trump bu akşam saatlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı.
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İran’dan “yüzyıllarca hatırlanacak sürpriz” açıklaması
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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