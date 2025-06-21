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YouTube İçerik Üreticisi YKS’ye Geç Kalınca Para Teklif Ederek Okula Girmeye Çalıştı

YouTube İçerik Üreticisi YKS’ye Geç Kalınca Para Teklif Ederek Okula Girmeye Çalıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.06.2025 - 16:20

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Adayların gün saydığı YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleşti. Her sene benzer olaylara şahit olduğumuz gibi bu yıl da sınava geç kalanlar, son dakika yetişenler, polislerin yardımıyla gelenler sosyal medya gündemindeydi. YouTube platformunda Saniye adıyla paylaşımlar yapan bir içerik üreticisinin sınavı kaçırdığı anlar da paylaşıldı. Genç aday, kapının kapandığını görünce “Para veririm” diyerek girmek istedi.

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İşte o anlar 👇

İçerik üreticisi okula alınmadı.

İçerik üreticisi okula alınmadı.

Sınav gününe dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya ve konuşulmaya devam ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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