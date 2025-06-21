YouTube İçerik Üreticisi YKS’ye Geç Kalınca Para Teklif Ederek Okula Girmeye Çalıştı

Adayların gün saydığı YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleşti. Her sene benzer olaylara şahit olduğumuz gibi bu yıl da sınava geç kalanlar, son dakika yetişenler, polislerin yardımıyla gelenler sosyal medya gündemindeydi. YouTube platformunda Saniye adıyla paylaşımlar yapan bir içerik üreticisinin sınavı kaçırdığı anlar da paylaşıldı. Genç aday, kapının kapandığını görünce “Para veririm” diyerek girmek istedi.