Yalanlasa da Olmadı: Çağla Şıkel’e Ait Olduğu İddia Edilen O Meşhur Ayak Görseli Tekrar Hortladı!

Geçtiğimiz yıl sosyal medyayı karıştıran “Çağla Şıkel’in ayakları” tartışması yeniden alevlendi! O dönem viral olan ve Şıkel’in yalanlamasıyla gündemden düşen o fotoğraf, bu yıl tekrar dolaşıma girdi. Güzelliği ve fiziğiyle her zaman konuşulan Şıkel, bu sefer yine istemeden gündemin tam ortasında. Sağlıklı yaşam takıntısı, kereviz sapı açıklamaları ve minicik kahvaltı porsiyonlarıyla dikkat çeken güzel model, bu defa ayaklarıyla sosyal medyanın dilinde!

Gelin olay olan o görselin yeniden hortlamasına ve Şıkel’in açıklamasına birlikte bakalım. 😂