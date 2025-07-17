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Yalanlasa da Olmadı: Çağla Şıkel’e Ait Olduğu İddia Edilen O Meşhur Ayak Görseli Tekrar Hortladı!

Yalanlasa da Olmadı: Çağla Şıkel’e Ait Olduğu İddia Edilen O Meşhur Ayak Görseli Tekrar Hortladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.07.2025 - 13:45

Geçtiğimiz yıl sosyal medyayı karıştıran “Çağla Şıkel’in ayakları” tartışması yeniden alevlendi! O dönem viral olan ve Şıkel’in yalanlamasıyla gündemden düşen o fotoğraf, bu yıl tekrar dolaşıma girdi. Güzelliği ve fiziğiyle her zaman konuşulan Şıkel, bu sefer yine istemeden gündemin tam ortasında. Sağlıklı yaşam takıntısı, kereviz sapı açıklamaları ve minicik kahvaltı porsiyonlarıyla dikkat çeken güzel model, bu defa ayaklarıyla sosyal medyanın dilinde! 

Gelin olay olan o görselin yeniden hortlamasına ve Şıkel’in açıklamasına birlikte bakalım. 😂

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Modellik kariyerinden oyunculuğa, ekranlardan sosyal medyaya uzanan dolu dolu hayatıyla Çağla Şıkel, magazin dünyasının demirbaş isimlerinden biri.

Modellik kariyerinden oyunculuğa, ekranlardan sosyal medyaya uzanan dolu dolu hayatıyla Çağla Şıkel, magazin dünyasının demirbaş isimlerinden biri.

Güzelliği, fit vücudu ve sağlıklı yaşam takıntısıyla bilinen Şıkel, bu kez yine bambaşka bir konuyla sosyal medyada konuşuluyor: Ayakları!

Geçtiğimiz yıl “Çağla Şıkel ayaklarını paylaştı” notuyla dolaşıma giren bir görsel hepimizi şoka uğratmıştı.

Geçtiğimiz yıl “Çağla Şıkel ayaklarını paylaştı” notuyla dolaşıma giren bir görsel hepimizi şoka uğratmıştı.

Olay o kadar büyümüştü ki, Şıkel duruma el koymuş ve “Bu ayak benim değil” diyerek pembe oje sürdüğü ayaklarının gerçek halini paylaşmıştı. O paylaşımı birçok kişiye adeta rahat bir nefes aldırmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak sosyal medyada bu görsel ne olduysa oldu ve tekrar hortladı.

Ancak sosyal medyada bu görsel ne olduysa oldu ve tekrar hortladı.

Özellikle Twitter'da (Yeni adıyla X) “Çağla Şikel sosyal medyada ayaklarını paylaştı.” diyerek yapılan paylaşımlar sonrası tekrar goygoyculara malzeme çıktı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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