Devlet Bahçeli’den "Terörsüz Türkiye" Açıklaması: “Süreç Yıl Sonuna Kadar Tamamlanır”

Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel’i konuk eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın silahları yakması ile ilgili “Silahı gömmek, ileride çıkarılıp yeniden kullanılabileceği anlamına gelir. Yakmak ise ‘Bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz’ demektir” dedi.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin önemine değinen Bahçeli, TBMM Komisyonu’nun çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini ifade etti. Bahçeli, bu sürecin kalıcı barış ve güven ortamı için kritik olduğuna dikkat çekti.