onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Devlet Bahçeli’den "Terörsüz Türkiye" Açıklaması: “Süreç Yıl Sonuna Kadar Tamamlanır”

Devlet Bahçeli’den "Terörsüz Türkiye" Açıklaması: “Süreç Yıl Sonuna Kadar Tamamlanır”

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.08.2025 - 14:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın silahlarını bırakması sonrasında TBMM’de oluşturulan “Terörsüz Türkiye” komisyonu ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bahçeli, TBMM’deki komisyonun çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrasında silahlar bırakılmıştı.

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrasında silahlar bırakılmıştı.

Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel’i konuk eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın silahları yakması ile ilgili “Silahı gömmek, ileride çıkarılıp yeniden kullanılabileceği anlamına gelir. Yakmak ise ‘Bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz’ demektir” dedi.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin önemine değinen Bahçeli, TBMM Komisyonu’nun çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini ifade etti. Bahçeli, bu sürecin kalıcı barış ve güven ortamı için kritik olduğuna dikkat çekti.

“Diyarbakır’da gece vakti dondurma yiyen çocuk umut verici”

“Diyarbakır’da gece vakti dondurma yiyen çocuk umut verici”

Televizyonda Diyarbakır sokaklarında gece vakti elinde dondurma ile dolaşan genç bir çocuğu gördüğünü aktaran Bahçeli, bunun dahi umut verici bir gelişme olduğunu söyledi. 

Bahçeli, “Artık gözyaşı yerine hayat normalleşmeli, vatandaşlarımız terör endişesi olmadan huzur içinde yaşamalı” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
18
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın