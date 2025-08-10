Hayatını Kaybetti: Oyuncu Doğacan Taşpınar’dan Kötü Haber

Oyuncular Sendikası’nın yaptığı açıklamada, “Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz' ifadeleri yer aldı.

Senarist Balca Yücesoy ile evli olan Doğacan Taşpınar’ın ölüm nedeni açıklanmazken, Bakırköy Belediyesi, “Oyun arkadaşımız Doğacan Taşpınar'ı 11 Ağustos saat 11.00'de Turhan Tuzcu Sahnesi'nden uğurluyoruz” açıklamasını yaptı.