Hayatını Kaybetti: Oyuncu Doğacan Taşpınar’dan Kötü Haber
Oyuncular Sendikası, oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. 45 yaşında vefat eden Doğacan Taşpınar’ın ölüm nedeni açıklanmazken, cenaze programı ise belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun oyuncu kardosunda yer alan Doğacan Taşpınar’dan kötü haber geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın