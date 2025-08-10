onedio
Hayatını Kaybetti: Oyuncu Doğacan Taşpınar’dan Kötü Haber

Hayatını Kaybetti: Oyuncu Doğacan Taşpınar’dan Kötü Haber

10.08.2025 - 15:35

Oyuncular Sendikası, oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. 45 yaşında vefat eden Doğacan Taşpınar’ın ölüm nedeni açıklanmazken, cenaze programı ise belli oldu.

Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun oyuncu kardosunda yer alan Doğacan Taşpınar’dan kötü haber geldi.

Oyuncular Sendikası’nın yaptığı açıklamada, “Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz' ifadeleri yer aldı.

Senarist Balca Yücesoy ile evli olan Doğacan Taşpınar’ın ölüm nedeni açıklanmazken, Bakırköy Belediyesi, “Oyun arkadaşımız Doğacan Taşpınar'ı 11 Ağustos saat 11.00'de Turhan Tuzcu Sahnesi'nden uğurluyoruz” açıklamasını yaptı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
