onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeni İmajıyla Şaşırtan Bülent Ersoy, Kendisini Bir An Çekmeme Gafletinde Bulunan Kameramana Fena Sardı!

Yeni İmajıyla Şaşırtan Bülent Ersoy, Kendisini Bir An Çekmeme Gafletinde Bulunan Kameramana Fena Sardı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.08.2025 - 14:08

Geçtiğimiz günlerde arabada makyajsız yakalanınca attığı bakışla “Diva öfkesi”ni yeniden hatırlatan Bülent Ersoy, bu kez yeni imajıyla gündemde. 2. Sayfa muhabirlerinin Alaçatı’daki sahnesinde görüntülediği Ersoy, yeni saç modeliyle dikkat çekti. Sahne kostümleri kadar dikkat çeken bu imaj değişikliği, sosyal medyada gündem oldu. 

İşte detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öyle bir koltuğu var ki, yıllardır o tahtta kimseyi oturtmuyor; şanıyla, şöhretiyle ve elbette ki dillere destan sahne kostümleriyle “Diva” unvanını hak eden Bülent Ersoy’dan bahsediyoruz.

Öyle bir koltuğu var ki, yıllardır o tahtta kimseyi oturtmuyor; şanıyla, şöhretiyle ve elbette ki dillere destan sahne kostümleriyle “Diva” unvanını hak eden Bülent Ersoy’dan bahsediyoruz.

Kendine has tavrı, unutulmaz yorumları ve sahne kostümleriyle Türkiye’nin yaşayan efsanelerinden biri kendisi. Son haftalarda ise Diva’nın gündemi bir hayli hareketliydi. Önce 16 bin TL’lik alacağını sosyal medyadan duyurup dekontlarla ifşa etti. Ardından canı çekince havuz başına kurdurduğu döner tezgahı ile yine magazin sayfalarında yer aldı.

Yetmedi, bir mekan çıkışı arabasında makyajsız yakalandı.

Yetmedi, bir mekan çıkışı arabasında makyajsız yakalandı.

Objektiflere attığı sert bakışıyla tek kelime etmeden muhabirleri susturdu.

Kaçıranlar için:

Bu kez de yeni imajıyla çok konuşuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ekrem yerke

Divan diye oturulmayacak yaratıkta insanlar ne buluyorlar anlasalar da öğrensek...

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.