Yeni İmajıyla Şaşırtan Bülent Ersoy, Kendisini Bir An Çekmeme Gafletinde Bulunan Kameramana Fena Sardı!
Geçtiğimiz günlerde arabada makyajsız yakalanınca attığı bakışla “Diva öfkesi”ni yeniden hatırlatan Bülent Ersoy, bu kez yeni imajıyla gündemde. 2. Sayfa muhabirlerinin Alaçatı’daki sahnesinde görüntülediği Ersoy, yeni saç modeliyle dikkat çekti. Sahne kostümleri kadar dikkat çeken bu imaj değişikliği, sosyal medyada gündem oldu.
İşte detaylar.
Öyle bir koltuğu var ki, yıllardır o tahtta kimseyi oturtmuyor; şanıyla, şöhretiyle ve elbette ki dillere destan sahne kostümleriyle “Diva” unvanını hak eden Bülent Ersoy’dan bahsediyoruz.
Yetmedi, bir mekan çıkışı arabasında makyajsız yakalandı.
Bu kez de yeni imajıyla çok konuşuldu.
Divan diye oturulmayacak yaratıkta insanlar ne buluyorlar anlasalar da öğrensek...
