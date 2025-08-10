onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Motosiklet Videolarıyla Tanınan Deniz Servan Narin Kimdir? Deniz Servan Narin Öldü mü, Neden Öldü?

Motosiklet Videolarıyla Tanınan Deniz Servan Narin Kimdir? Deniz Servan Narin Öldü mü, Neden Öldü?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.08.2025 - 19:03

Çektiği motosiklet videolarıyla bilinen Deniz Servan Narin, kısa sürede Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşmıştı. Deniz Servan Narin, yaptığı motosiklet kazası sonrası gündeme geldi. Sevenlerini üzen bir haberin ardından gündeme gelen Deniz Servan Narin kimdir, öldü mü? soruları araştırılmaya başladı.

Deniz Servan Narin kimdir? Deniz Servan Narin öldü mü, neden öldü? Tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deniz Servan Narin Kimdir?

Deniz Servan Narin Kimdir?

Deniz Servan Narin, Instagram hesabından yaptığı motosiklet paylaşımlarıyla tanınan bir fenomendir. 

Deniz Servan Narin Kaç Yaşında?

Deniz Servan Narin'in kaç yaşında olduğuna dair internette net bir bilgi yer almıyor.

Deniz Servan Narin Nereli?

Deniz Servan Narin'in nereli olduğuna dair de net bir bilgi bulunmamasına rağmen, Narin'in Kocaelili olduğu tahmin ediliyor.

Deniz Servan Narin Kaza mı Yaptı?

Deniz Servan Narin Kaza mı Yaptı?

Deniz Servan Narin, daha önce yaptığı paylaşımlarda motosikletle pek çok kez trafik kazası yaptığını dile getirmişti. 7 Haziran 2025'te kaza yapan Deniz Servan Narin, bu kazayı hayati risk olmadan atlatmıştı. 10 Ağustos 2025'te geçirdiği trafik kazası ise ne yazık ki acı haberi beraberinde getirdi.

Deniz Servan Narin Öldü mü, Neden Öldü?

Deniz Servan Narin Öldü mü, Neden Öldü?

Deniz Servan Narin 10 Ağustos 2025'te Kocaeli'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet hakimiyetini kaybeden Deniz Servan Narin, motosikletten savrulmasının ardından ağır yaralandı. Narin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Deniz Servan Narin Instagram Hesabı

Deniz Servan Narin Instagram Hesabı

Instagram fenomeni olan Deniz Servan Narin'in 1,7 milyon takipçisi bulunuyordu. 

Deniz Servan Narin'in Instagram Hesabı: @denizservannarin

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın