Berk Oktay Kimdir, Kaç Yaşında? Berk Oktay Eşi ve Tüm Merak Edilenler

Berk Oktay'ın rol aldığı “Savaşçı” ve “Yasak Elma” gibi projeler, çeşitli televizyon ödüllerinde toplu olarak 'En İyi Dizi' veya 'Halkın Favorisi' gibi kategorilerde ödüllere layık görüldü. Berk Oktay da bu başarıların bir parçası olarak öne çıktı. Ayrıca, magazin basınında “Yılın En Stil Sahibi Erkek Oyuncusu” gibi unvanlarla onurlandırıldı ve hayran oylamalarıyla pek çok kez “En Beğenilen Erkek Oyuncu” listelerinde yer aldı.