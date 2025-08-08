onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Berk Oktay Kimdir, Kaç Yaşında? Berk Oktay Eşi ve Tüm Merak Edilenler

Berk Oktay Kimdir, Kaç Yaşında? Berk Oktay Eşi ve Tüm Merak Edilenler

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
08.08.2025 - 16:01

Modellikten oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğunda pek çok projede başrol oynayan Berk Oktay, yıllar içinde ekranların tanıdık ve sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Arka Sokaklar, Savaşçı, Yasak Elma ve Benim Hala Umudum Var gibi dizilerdeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan başarılı oyuncu, özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Berk Oktay hakkında merak edilenleri, birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berk Oktay Kimdir?

Berk Oktay Kimdir?

Berk Oktay, lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Modellik kariyerine üniversite yıllarında adım atan Oktay, yurt içi ve yurt dışında birçok defilede yer aldı. Ardından oyunculuğa yönelerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Televizyon kariyerine 2000’li yılların ortasında başlayan Oktay, hem romantik komedilerde hem de aksiyon projelerinde başrol üstlendi.

Berk Oktay Kaç Yaşında?

28 Ekim 1982 doğumlu olan Berk Oktay, 2025 itibarıyla 43 yaşındadır.

Berk Oktay Nereli?

Aslen Ankaralıdır; doğum yeri de Ankara’dır.

Berk Oktay Boyu Kaç?

Berk Oktay’ın boyu 1,91 metredir.

Berk Oktay Kariyer Başlangıcı

Berk Oktay Kariyer Başlangıcı

Berk Oktay, kariyerine modellik yaparak başladı. 2000’li yılların başında hem Türkiye’de hem de yurt dışında podyumlarda yer aldı ve 100’den fazla defilede boy gösterdi. Modellikteki başarısının ardından oyunculuğa geçiş yapan Oktay, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamladı. Televizyon kariyerindeki ilk büyük çıkışını 2007 yılında yayınlanan “Tatlı Bela Fadime” dizisinde başrol oynayarak yaptı. Bu projenin ardından “Akasya Durağı”, “Arka Sokaklar” ve “Savaşçı” gibi sevilen dizilerdeki rolleriyle tanınmaya başladı.

Berk Oktay Eşi

Berk Oktay Eşi

Berk Oktay, 2022 yılında oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’la evlendi. İlişkileri “Savaşçı” dizisi setinde başlamıştı ve sonrasında aşklarını gözlerden uzak yürüttüler. 2024 yılının Mayıs ayında ise çiftin ilk çocukları dünyaya geldi. Kızlarına Mira Milena ismini verdiler. O dönemlerde sosyal medyada çok konuşulan çift, 2025 yılında da dillerden düşmüyor. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmalarıyla başlayan ve gittikçe yeni bilgilerle büyüyen söylentiler, kısa sürede “boşanıyorlar mı?” sorusuna dönüştü. Çift tarafından henüz kesin bir açıklama yok.

Berk Oktay Neden Gündem Oldu?

Berk Oktay Neden Gündem Oldu?

Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan iddialara karşı yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Berk Oktay Güncel Projeleri

Berk Oktay Güncel Projeleri

Berk Oktay'ın NGM Yapım ile bir proje görüşüyor olabileceği konuşuluyor, ama henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ayrıca kariyerine renk katacak bir başka gelişme: Döveç Group of Companies’in “D‑Point” projesinin yüzü olarak yer aldığı ve markanın tanıtım yüzü olduğu duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berk Oktay Dizileri

Berk Oktay Dizileri

  • Tatlı Bela Fadime (2007–2008) – Levent 

  • Akasya Durağı (2008–2009) – Murat Aydın 

  • Arka Sokaklar (2009–2012) – Komiser Sinan 

  • Umut Yolcuları (2010) – Konuk oyuncu

  • Alev Alev (2012–2013) – Murat 

  • Benim Hala Umudum Var (2013–2014) – Hakan Demirer 

  • Aşktan Kaçılmaz (2014) – Berzan 

  • İlişki Durumu: Karışık (2015–2016) – Can Tekin 

  • İlişki Durumu: Evli (2016) – Can Tekin 

  • Savaşçı (2017–2020) – Yüzbaşı Kağan Bozok 

  • Yasak Elma (2020–2022) – Çağatay Kuyucu 

  • Bir Küçük Gün Işığı (2022–2023) – Fırat Ayaz

Berk Oktay Filmleri

Berk Oktay Ödülleri

Berk Oktay Ödülleri

Berk Oktay'ın rol aldığı “Savaşçı” ve “Yasak Elmagibi projeler, çeşitli televizyon ödüllerinde toplu olarak 'En İyi Dizi' veya 'Halkın Favorisi' gibi kategorilerde ödüllere layık görüldü. Berk Oktay da bu başarıların bir parçası olarak öne çıktı. Ayrıca, magazin basınında “Yılın En Stil Sahibi Erkek Oyuncusu” gibi unvanlarla onurlandırıldı ve hayran oylamalarıyla pek çok kez “En Beğenilen Erkek Oyuncu” listelerinde yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın