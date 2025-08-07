onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Mehmet Günsür Kimdir, Eşi Kim? Mehmet Günsür Filmleri ve Tüm Detayları

Mehmet Günsür Kimdir, Eşi Kim? Mehmet Günsür Filmleri ve Tüm Detayları

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
07.08.2025 - 19:03

Muhteşem Yüzyıl, Atiye ve Fi gibi büyük projelerde adını duyuran ve izleyiciye yüzünü ezberleten sevilen oyuncu Mehmet Günsür yeni dizisi 'Kıskanmak' ile yeniden gündeme düştü. Yıllar geçse de, zaman değişse de onun karizması asla değişmedi ve her yerde, her yıl olduğu gibi bu, yine çok konuşuldu. Şimdi birlikte Mehmet Günsür'ün hayatını ve kariyerini yakından inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mehmet Günsür Kimdir?

Mehmet Günsür Kimdir?

Mehmet Günsür, oyunculuğa henüz küçük yaşlarda adım attı. İstanbul İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra İtalya'da Sapienza Üniversitesi'nde iletişim eğitimi aldı. 14 yaşında bir reklam filminde oynayarak başladığı kariyerine, 1997 yapımı “Hamam” filmiyle büyük bir çıkış yaptı. Oyunculuğun yanı sıra modellik, yapımcılık ve müzikle de ilgilendi. “Muhteşem Yüzyıl”daki Şehzade Mustafa ile bizi ağlatırken Netflix yapımı “Atiye” dizisindeki Erhan ve “Fi” dizisindeki Deniz karakterleriyle geniş kitlelere ulaşarak adını yıldızlar arasına yazdırdı. Türkiye’nin yanı sıra İtalya’da da projelerde yer alan Günsür, çok dilli oyunculuğuyla dikkat çekiyor.

Mehmet Günsür Kaç Yaşında?

8 Mayıs 1975 doğumlu olan Mehmet Günsür, 2025 itibarıyla 50 yaşındadır.

Mehmet Günsür Nereli?

İstanbul doğumlu olan Mehmet Günsür, aslen de İstanbul, Fatihlidir.

Mehmet Günsür Boyu Kaç?

Mehmet Günsür’ün boyu 1,78 metredir.

Mehmet Günsür Kariyer Başlangıcı

Mehmet Günsür Kariyer Başlangıcı

Mehmet Günsür, kamera karşısına ilk kez henüz 7 yaşındayken bir reklam filminde (Sana) çıktı. 14 yaşında ise TRT'de yayınlanan “Geçmiş Bahar Mimozaları” dizisiyle oyunculuğa adım attı. Asıl çıkışını ise 1997 yılında Ferzan Özpetek’in yönettiği ve uluslararası alanda da büyük ses getiren “Hamam” filmiyle yaptı. Filmdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Günsür, bu rolle sadece Türkiye'de değil, Avrupa’da da tanınan bir isim haline geldi.

Mehmet Günsür Eşi

Mehmet Günsür Eşi

Mehmet Günsür, uzun yıllardır İtalyan yönetmen ve belgeselci Katerina Mongio ile evli. Çift, 2006 yılında evlenmişti. Katerina Mongio da tıpkı Mehmet Günsür gibi sanat dünyasının içinde yer alıyor ve özellikle belgesel projeleriyle tanınıyor. 

Mehmet Günsür Çocukları

Mehmet Günsür ve Katerina Mongio çiftinin aynı zamanda 3 tane çocuğu var. Çocuklarının ismi Ali, Maya ve Cleo.

Mehmet Günsür Güncel Projeleri

Mehmet Günsür Güncel Projeleri

Mehmet Günsür bu sıralar NOW TV'de yayınlanacak olan Kıskanmak dizisiyle ön plana çıkıyor. Halit karakteri olarak karşımıza çıkacak. Dizi 13 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmaya başlayacak.

Mehmet Günsür Filmleri

Mehmet Günsür Filmleri

  • Hamam (1997) – Francesco

  • Hayal Kurma Oyunları (1999) – Mehmet

  • O Şimdi Asker (2003) – Osman

  • Anlat İstanbul (2005) – Ali

  • Beyza’nın Kadınları (2006) – Doruk

  • Fall Down Dead (2007) – Det. Stefan Kercheck

  • Aşk Tesadüfleri Sever (2011) – Özgür

  • Sevgilime Not (2011) – Sinan

  • Martıların Efendisi (2017) – Martıların Efendisi

  • Unutursam Fısılda (2014) – Tarık

  • Annem Ankara (2024) 

  • Ashes (2024)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mehmet Günsür Dizileri

Mehmet Günsür Dizileri

  • Geçmiş Bahar Mimozaları (1989) – (ilk dizi deneyimi)

  • Yedi Tepe İstanbul (2001) – Yusuf

  • Pilli Bebek (2003) – Mert

  • Aşka Sürgün (2005–2006) – Hazar Azizoğlu

  • Bıçak Sırtı (2007–2008) – Ali

  • Canım Ailem (2008) – Konuk oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl (2011–2013) – Şehzade Mustafa

  • Fi (2017–2018) – Deniz

  • Atiye / The Gift (2019–2021) – Erhan

  • Atatürk 1881–1919 (2023) – Ali Rıza Efendi

  • Kıskanmak (2025) – Halit

Mehmet Günsür Ödülleri

Mehmet Günsür Ödülleri

1998 yılında, çıkış yaptığı “Hamam” filmiyle Ankara Uluslararası Film Festivali’nde “Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı. Aynı film, uluslararası alanda da dikkat çekerek Günsür’ün yurt dışı projelere kapı aralamasına yardımcı oldu. 2004 yılında “O Şimdi Asker” filmindeki performansıyla da Sadri Alışık Ödülleri’ne aday gösterildi. Daha sonra “Aşk Tesadüfleri Sever”, “Fi” ve “Muhteşem Yüzyılgibi projelerdeki başarılı oyunculuğu sayesinde birçok ödül töreninde 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En Sevilen Erkek Oyuncu' kategorilerinde aday gösterildi ve çeşitli halk oylaması ödüllerinin sahibi oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın