Murat Boz Kimdir, Kaç Yaşında? Murat Boz Sevgilisi ve Tüm Merak Edilenler

07.08.2025 - 10:02

Çocukluğumuzun ilk aşkı, O Ses Türkiye'nin olmazsa olmazı, şarkılarıyla büyüdüğümüz ve yaş almasına rağmen asla değişmeyen sevilen şarkıcı Murat Boz, yıllardır Türk pop müziğinin zirvesinde. Kariyerindeki başarıları, sahne şovları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boz’un hem geçmişten bugüne uzanan müzik yolculuğunu hem de 2025’teki yeni gelişmelerini tüm detaylarıyla birlikte inceleyelim.

Murat Boz Kimdir?

Murat Boz, müzik kariyerine küçük yaşlarda başladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’nde ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. 2000’li yılların başında birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yaptıktan sonra 2006’da “Aşkı Bulamam Ben” single’ı ile solo kariyerine adım attı. “Maximum”, “Şans”, “Janti” ve “Geç Olmadan” gibi albümleri, hit şarkıları ve sahne performanslarıyla kısa sürede Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline geldi. O Ses Türkiye’de uzun yıllar jüri üyeliği yaparak televizyon dünyasında da geniş kitlelere ulaştı.

Murat Boz Kaç Yaşında?

16 Mart 1980 doğumlu olan Murat Boz, 2025 itibarıyla 45 yaşındadır.

Murat Boz Nereli?

Aslen Zonguldaklıdır; doğum yeri Karadeniz Ereğli’dir.

Murat Boz Boyu Kaç?

Murat Boz’un boyu 1,85 metredir.

Murat Boz Kariyer Başlangıcı

Murat Boz, profesyonel müzik kariyerine 2000’li yılların başında başladı. İlk olarak Tarkan başta olmak üzere Sezen Aksu, Nil Karaibrahimgil ve Nazan Öncel gibi ünlü sanatçılara vokalistlik yaptı. 2006 yılında yayımladığı ilk single’ı “Aşkı Bulamam Ben” ile solo kariyerine adım atan Boz, bu şarkıyla kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

Murat Boz Sevgilisi

2025 yılı itibarıyla Murat Boz’un bilinen güncel bir sevgilisi bulunmuyor. Geçmişte sık sık göz önünde bulundurduğu ilişkileriyle magazin gündeminde fazlasıyla yer alan Boz, son yıllarda özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Sanatçı, daha önce röportajlarında sevgilisinde “gönlü güzel, aynı yolda yürümeye istekli” birini aradığını dile getirmişti.

Murat Boz Güncel Projeler

Murat Boz'un, en son 7 Mart 2024’te çıkan '3' albümü, kariyerindeki beşinci stüdyo albümü olarak hayranlarından tam not aldı. “Derin Mevzular”, “Gözdeki Maviye”, “Çıktın Oyundan” ve “Yollarda Kayboldum” gibi şarkılar listelerde kendine yer bulurken, özellikle “Yollarda Kayboldum”a çekilen yapay zeka destekli klip, müzik dünyasında yenilikçi bir hamle olarak dikkat çekti. Murat Boz, resmi bir konser veya turne duyurusu yapılmamış olsa da, kulislerde Boz’un sahnelere dönüş planları yaptığı ve önümüzdeki aylarda yeni konser takvimini açıklayabileceği konuşuluyor.

Murat Boz Şarkıları

  • 2006 – Aşkı Bulamam Ben (Single)

  • 2007 – Maximum (Albüm)

  • 2008 – Uçurum (Single)

  • 2009 – Şans (Albüm)

  • 2010 – Hayat Sana Güzel (Single)

  • 2011 – Aşklarım Büyük Benden (Albüm)

  • 2012 – Geri Dönüş Olsa (Single)

  • 2013 – Vazgeçmem (Single)

  • 2014 – İltimas (Single, Gülşen ile)

  • 2016 – Janti (Albüm)

  • 2017 – Geç Olmadan (Single)

  • 2018 – Özledim (Single)

  • 2019 – Can Kenarım (Single)

  • 2020 – Kalben (Single)

  • 2021 – Sevgilim (Single)

  • 2022 – Harbi Güzel (Single)

  • 2023 – Derin Mevzular (Single)

  • 2024 – 3 (Albüm: “Derin Mevzular”, “Gözdeki Maviye”, “Çıktın Oyundan”, “Yollarda Kayboldum”)

Murat Boz Filmleri

  • 2011 – Kardeşim Benim (Film, Burak Özçivit ile)

  • 2017 – Kardeşim Benim 2 (Film)

  • 2018 – Dönerse Senindir (Film)

  • 2023 – Rüyanda Görürsün (Film)

Murat Boz Yapar Mısın Şarkı Sözleri

Ah, ah-ah, ah

Yapar mısın tanışmamış gibi?

Lütfen şu aklım sende kalmasın

Bi' günah işle sevabına

Baksın, gözlerimden anlasın

Yapar mısın tanışmamış gibi?

Lütfen şu aklım sende kalmasın

Bi' günah işle sevabına

Baksın, gözlerimden anlasın

Ben sende çok yaralandım, bir soru sadece, 'Nasıl, böyle iyi mi?'

Sen kaç kere kaçtın, alıştım artık, nasıl, böyle iyi mi?

Görmedin gözünle, durmadın sözünde

Ben yokum bu hikâyede, belki böyle daha iyidir

Olmaz öyle, konuşarak yapamayız

Bugün belli, yarın değil, o yüzden ye o parayı

Geç karşıma otur şöyle, neler olmuş öyle, di mi?

Sana bi' kez hayatımı anlatayım

Denedim hep dayanmayı

'Unutamıyorum' desem olur bütün anılara büyük ayıp

Hislerim çok kayıp, bana cehennemden bi' yer ayır

Of, içim eriyo', içimde eriyo'

Olmaz öyle artık, bizi duyan ne diyo'?

Güvenmiyorum sana, inkâr ediyordun

Her şeyi güzel yapan da zehir ediyor

Yapar mısın tanışmamış gibi?

Lütfen şu aklım sende kalmasın

Bi' günah işle sevabına

Baksın, gözlerimden anlasın

Yapar mısın tanışmamış gibi?

Lütfen şu aklım sende kalmasın

Bi' günah işle sevabına

Baksın, gözlerimden anlasın

Yapar mısın tanışmamış gibi?

Lütfen şu aklım sende kalmasın

Bi' günah işle sevabına

Baksın, gözlerimden anlasın

Ben sende çok yaralandım, bir soru sadece, 'Nasıl, böyle iyi mi?'

Murat Boz Ödülleri

Murat Boz, 2007 yılında çıkardığı Maximum albümüyle “Altın Kelebek En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı” ödülünü kazandı. Ardından “En İyi Erkek Pop Sanatçı” kategorisinde defalarca Altın Kelebek ödülüne uzandı. “Janti” albümü ve hit single’larıyla müzik listelerinde zirveye yerleşen Boz, Kral TV Müzik Ödülleri’nde de “En İyi Albüm” ve “En İyi Erkek Sanatçı” gibi önemli kategorilerde ödüller aldı.

