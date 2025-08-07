Murat Boz Kimdir, Kaç Yaşında? Murat Boz Sevgilisi ve Tüm Merak Edilenler

Ah, ah-ah, ah

Yapar mısın tanışmamış gibi?

Lütfen şu aklım sende kalmasın

Bi' günah işle sevabına

Baksın, gözlerimden anlasın

Ben sende çok yaralandım, bir soru sadece, 'Nasıl, böyle iyi mi?'

Sen kaç kere kaçtın, alıştım artık, nasıl, böyle iyi mi?

Görmedin gözünle, durmadın sözünde

Ben yokum bu hikâyede, belki böyle daha iyidir

Olmaz öyle, konuşarak yapamayız

Bugün belli, yarın değil, o yüzden ye o parayı

Geç karşıma otur şöyle, neler olmuş öyle, di mi?

Sana bi' kez hayatımı anlatayım

Denedim hep dayanmayı

'Unutamıyorum' desem olur bütün anılara büyük ayıp

Hislerim çok kayıp, bana cehennemden bi' yer ayır

Of, içim eriyo', içimde eriyo'

Olmaz öyle artık, bizi duyan ne diyo'?

Güvenmiyorum sana, inkâr ediyordun

Her şeyi güzel yapan da zehir ediyor

Ben sende çok yaralandım, bir soru sadece, 'Nasıl, böyle iyi mi?'