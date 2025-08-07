onedio
Selahattin Paşalı Kimdir, Kaç Yaşında? Selahattin Paşalı Eşi Kim? Tüm Merak Edilenler

07.08.2025 - 19:05

Aşk 101, Ömer ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi önemli dizilerde karşımıza çıkan Selahattin Paşalı, oyunculuğuyla, özel hayatıyla ve yeni projeleriyle yeniden gündemde. Her yeni projede farklı bir karakterle, hikayenin hissini izleyiciye içten bir şekilde yansıtan başarılı oyuncu , ekranların sevilen bir yüzü olmaya devam ediyor. Şimdilerde NOW TV'de yayınlanacak olan Kıskanmak dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında ve özel hayatında neler oluyor, hep birlikte detaylı inceleyelim.

Selahattin Paşalı Kimdir?

Selahattin Paşalı, lise eğitimini Bodrum’da tamamladıktan sonra Macaristan’daki Budapeşte Sanat Yönetimi bölümünde üniversite eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Craft Oyunculuk Atölyesi'nde profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. Hem dijital platformlarda hem de televizyon ekranlarında dikkat çeken karakterlere hayat verdi. 

Selahattin Paşalı Kaç Yaşında?

2 Şubat 1990 doğumlu olan Selahattin Paşalı, 2025 itibarıyla 35 yaşındadır.

Selahattin Paşalı Nereli?

Aslen Muğla’nın Bodrum ilçesindendir; doğum yeri de Bodrum’dur.

Selahattin Paşalı Boyu Kaç?

Selahattin Paşalı’nın boyu 1,85 metredir.

Selahattin Paşalı Kariyer Başlangıcı

Selahattin Paşalı, oyunculuk kariyerine 2017 yılında yayınlanan “Kalp Atışı” dizisiyle adım attı. Bu dizideki performansıyla dikkat çeken Paşalı, kısa sürede yapımcıların ve izleyicilerin radarına girdi. Ardından 2019’da “Leke” dizisinde başrol oynayarak ekranlardaki yerini sağlamlaştırdı. Gerçek çıkışını ise 2020 yılında Netflix’te yayınlanan ve büyük ses getiren “Aşk 101” dizisindeki Osman karakteriyle yaptı. Bu rol, Paşalı’nın geniş kitlelerce tanınmasını sağladı.

Selahattin Paşalı Eşi

Selahattin Paşalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lara Tümer ile gözlerden uzak, sade bir ilişki yaşadı. 2022 yılında evlenerek ilişkilerini resmileştirdiler. Düğün töreni aile ve yakın çevreyle gerçekleşti. 

Selahattin Paşalı Kızı

Selahattin Paşalı ve eşi Lara Tümer, 2022 yılının Temmuz ayında ilk çocukları olan kızları Leyla’yı kucaklarına aldı. Çift, bu mutlu haberi sade ve duygusal bir Instagram paylaşımıyla sevenleriyle paylaştı. Leyla ismini verdikleri kızlarıyla birlikte yepyeni bir hayata adım atan Paşalı, baba olmanın hayatındaki en anlamlı dönüşüm olduğunu belirtti.

Selahattin Paşalı Instagram

Selahattin Paşalı, sosyal medyaya sık sık olmasa da eşi ve kızıyla çekildiği tatlı ve samimi fotoğraflara yer veriyor. Her yeni paylaşımında takipçilerini heyecanlandıran Selahattin Paşalı'nın Instagram hesabı: @selahattinpasali

Selahattin Paşalı Güncel Projeleri

Selahattin Paşalı, son dönemde edebiyat uyarlamalarına ağırlık vererek dikkat çekici projelerde yer almaya devam ediyor. Şimdilerde, Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan “Kıskanmak” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. NOW TV platformunda yayınlanacak olan dizide Paşalı, “Nüzhet” karakterine hayat veriyor. Öte yandan, Paşalı'nın ismi daha önce Orhan Pamuk’un “Masumiyet Müzesi” romanından uyarlanacak bir projeyle de anılmıştı.

Selahattin Paşalı Filmleri

  • Dijital Esaret (2023) – Tolga

  • Aşk Çağırırsan Gelir (2021) – Alper

  • Mortal World / Ölümlü Dünya 2 (2023) – Konuk oyuncu

  • İnsanlar İkiye Ayrılır (2020) – Mert

  • Babamın Kemanı (2022, Netflix) – Mehmet

  • Kosmos (Kısa Film) – (Yönetmenliğini de üstlendi)

Selahattin Paşalı Dizileri

  • Kalp Atışı (2017) – Alp

  • Bir Umut Yeter (2018) – Arda

  • Leke (2019) – Arda

  • Aşk 101 (2020–2021, Netflix) – Osman

  • Pera Palas’ta Gece Yarısı (2022, Netflix) – Halit

  • Ömer (2023–2024, Star TV) – Ömer

  • Kıskanmak (2025, NOW TV) – Nüzhet

Selahattin Paşalı Ödülleri

Selahattin Paşalı, 2020 yılında rol aldığı “İnsanlar İkiye Ayrılır” filmiyle 47. Altın Kelebek Ödülleri kapsamında “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” kategorisinde aday gösterildi. Ayrıca Aşk 101 dizisindeki performansıyla farklı dijital medya ödüllerinde “Yılın Dizi Oyuncusu” gibi kategorilerde adaylıklar elde etti. 2023 yılında ise “Ömer” dizisindeki rolüyle birçok platformda yılın en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olarak öne çıktı.

