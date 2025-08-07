Selahattin Paşalı Kimdir, Kaç Yaşında? Selahattin Paşalı Eşi Kim? Tüm Merak Edilenler

Selahattin Paşalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lara Tümer ile gözlerden uzak, sade bir ilişki yaşadı. 2022 yılında evlenerek ilişkilerini resmileştirdiler. Düğün töreni aile ve yakın çevreyle gerçekleşti.

Selahattin Paşalı Kızı

Selahattin Paşalı ve eşi Lara Tümer, 2022 yılının Temmuz ayında ilk çocukları olan kızları Leyla’yı kucaklarına aldı. Çift, bu mutlu haberi sade ve duygusal bir Instagram paylaşımıyla sevenleriyle paylaştı. Leyla ismini verdikleri kızlarıyla birlikte yepyeni bir hayata adım atan Paşalı, baba olmanın hayatındaki en anlamlı dönüşüm olduğunu belirtti.

Selahattin Paşalı Instagram

Selahattin Paşalı, sosyal medyaya sık sık olmasa da eşi ve kızıyla çekildiği tatlı ve samimi fotoğraflara yer veriyor. Her yeni paylaşımında takipçilerini heyecanlandıran Selahattin Paşalı'nın Instagram hesabı: @selahattinpasali