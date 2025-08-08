Siyabend Süvari Kimdir? Siyabend Süvari Neden Vefat Etti?

Siyabend Süvari, Türkiye’de müzik organizasyonları denince akla gelen en önemli isimlerden biriydi. 2008 ve 2010 yıllarında Metallica'nın İstanbul konserlerini organize ederek adını duyurdu. Sonrasında Sonisphere Festival'i Türkiye'ye getirerek ülkenin en büyük müzik etkinliklerinden birine imza attı. Yıllar boyunca rock ve metal sahnesine katkı sağlayan projelere öncülük etti. Müzik camiasında çalışkanlığı, karizmatik duruşu ve vizyoner yapısıyla tanınan Süvari, genç yaşlardan itibaren sektörün içinde yer aldı. Aynı zamanda geçmişte sahne deneyimi olduğu ve gitar çaldığı da biliniyor.