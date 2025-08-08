onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Siyabend Süvari Kimdir? Siyabend Süvari Neden Vefat Etti?

Siyabend Süvari Kimdir? Siyabend Süvari Neden Vefat Etti?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.08.2025 - 16:01

Türk müzik ve organizasyon dünyasının önemli isimlerinden Siyabend Süvari, 8 Ağustos 2025 sabahı hayatını kaybetti. Özellikle Metallica konserleri ve Sonisphere Festival ile tanınan Süvari’nin vefat haberi müzikseverleri derinden üzdü. Bir süredir hastanede tedavi gördüğü bilinen başarılı organizatör, 45 yaşında aramızdan ayrıldı. Peki Siyabend Süvari kimdir, neden vefat etti ve cenazesi nerede düzenlenecek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siyabend Süvari Kimdir?

Siyabend Süvari Kimdir?

Siyabend Süvari, Türkiye’de müzik organizasyonları denince akla gelen en önemli isimlerden biriydi. 2008 ve 2010 yıllarında Metallica'nın İstanbul konserlerini organize ederek adını duyurdu. Sonrasında Sonisphere Festival'i Türkiye'ye getirerek ülkenin en büyük müzik etkinliklerinden birine imza attı. Yıllar boyunca rock ve metal sahnesine katkı sağlayan projelere öncülük etti. Müzik camiasında çalışkanlığı, karizmatik duruşu ve vizyoner yapısıyla tanınan Süvari, genç yaşlardan itibaren sektörün içinde yer aldı. Aynı zamanda geçmişte sahne deneyimi olduğu ve gitar çaldığı da biliniyor.

Siyabend Süvari Kaç Yaşındaydı?

Siyabend Süvari Kaç Yaşındaydı?

Siyabend Süvari, 45 yaşındaydı. Vefatı, özellikle müzik ve festival dünyasında büyük bir boşluk yarattı.

Siyabend Süvari Nereli?

Doğrudan memleketine dair net bir bilgi paylaşılmamıştır.

Siyabend Süvari Neden Öldü?

Siyabend Süvari Neden Öldü?

Siyabend Süvari'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. 11 Mayıs 2017’den itibaren hastalığıyla mücadele ediyordu ve bu süreçte bile müzik projelerini takip etmeye devam etti. Resmi olarak ölüm nedeni net biçimde açıklanmasa da sağlık durumunun uzun süredir hassas olduğu ve tedavi sürecinde olduğu bilinmekteydi. Süvari, 8 Ağustos 2025 sabahı 07:04’te hayatını kaybetti.

Siyabend Süvari’nin cenazesi İstanbul’daki törenin ardından İzmir’e götürülecek. 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü, İzmir Karşıyaka Yamanlar Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın