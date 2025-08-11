AVM’de Deprem Paniği: İnsanlar Yürüyen Merdivenlerde Sıkıştı!

10 Ağustos akşamı Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Kocaeli dahil birçok ilde hissedildi. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı, vatandaşları sokağa döktü. Depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 16 bina yıkıldı, yüzün üzerinde artçı meydana geldi. Bursa’da ise bir AVM’de yakalanan vatandaşların yaşadığı panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. Yürüyen merdivenlerde oluşan yoğunluk trafik yarattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
