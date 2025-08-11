AVM’de Deprem Paniği: İnsanlar Yürüyen Merdivenlerde Sıkıştı!

AFAD’ın verilerine göre İstanbul, Bursa Tekirdağ, Kocaeli ve çevre illerde de hissedilen sarsıntı 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Birçok kişi kendini hızla dışarıya atarken, Balıkesir'de 1 kişi hayatını kaybetti, 16 bina ise yıkıldı. Depremin ardından bölgede yüzün üzerinde artçı sarsıntı yaşandığı açıklandı.

Deprem anına dair en çarpıcı görüntülerden biri ise Bursa’dan geldi. Kentteki bir alışveriş merkezinde yakalanan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte büyük panik yaşadı. Yürüyen merdivenlere yönelen kalabalık merdivenlerde trafik oluşturdu. Bazı vatandaşların merdivenlerde sıkışarak ilerlemeye çalıştığı anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.