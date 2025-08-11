onedio
AVM’de Deprem Paniği: İnsanlar Yürüyen Merdivenlerde Sıkıştı!

11.08.2025 - 09:50

10 Ağustos akşamı Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Kocaeli dahil birçok ilde hissedildi. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı, vatandaşları sokağa döktü. Depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 16 bina yıkıldı, yüzün üzerinde artçı meydana geldi. Bursa’da ise bir AVM’de yakalanan vatandaşların yaşadığı panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. Yürüyen merdivenlerde oluşan yoğunluk trafik yarattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Buyrun birlikte bakalım.

Buradan izleyebilirsiniz.

Saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

AFAD’ın verilerine göre İstanbul, Bursa Tekirdağ, Kocaeli ve çevre illerde de hissedilen sarsıntı 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Birçok kişi kendini hızla dışarıya atarken, Balıkesir'de 1 kişi hayatını kaybetti, 16 bina ise yıkıldı. Depremin ardından bölgede yüzün üzerinde artçı sarsıntı yaşandığı açıklandı.

Deprem anına dair en çarpıcı görüntülerden biri ise Bursa’dan geldi. Kentteki bir alışveriş merkezinde yakalanan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte büyük panik yaşadı. Yürüyen merdivenlere yönelen kalabalık merdivenlerde trafik oluşturdu. Bazı vatandaşların merdivenlerde sıkışarak ilerlemeye çalıştığı anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

