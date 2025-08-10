Bir Çiftçi Şap Hastalığına Yakalanan Büyükbaş Hayvanının Öncesi ve Sonraki Halini Paylaştı

Hayvancılık, oldukça zorlu mesleklerden biri. Yalnızca fiziksel güç ve disiplin gerektiren bir iş değil, aynı zamanda sabır ve sorumluluk da gerektiriyor. Hayvanların beslenmesinden barınma koşullarına, hastalıklarının takibinden doğum süreçlerine kadar her aşama özen istiyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun tempo, hava şartlarının zorluğu ve ekonomik dalgalanmalar işi daha da güçleştiriyor. Ancak tüm bu yorgunluğun içinde, hayvanlarla kurulan bağ en değerli motivasyon kaynağı. İşin en zorlu kısmı ise hastalıklar.

Hayvancılıkla uğraşan bir adam, şap hastalığına yakalanan büyükbaş hayvanının hastalıktan önceki ve sonraki halini paylaştı.