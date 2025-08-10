onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Çiftçi Şap Hastalığına Yakalanan Büyükbaş Hayvanının Öncesi ve Sonraki Halini Paylaştı

Bir Çiftçi Şap Hastalığına Yakalanan Büyükbaş Hayvanının Öncesi ve Sonraki Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.08.2025 - 12:02 Son Güncelleme: 10.08.2025 - 13:26

İçerik Devam Ediyor

Hayvancılık, oldukça zorlu mesleklerden biri. Yalnızca fiziksel güç ve disiplin gerektiren bir iş değil, aynı zamanda sabır ve sorumluluk da gerektiriyor. Hayvanların beslenmesinden barınma koşullarına, hastalıklarının takibinden doğum süreçlerine kadar her aşama özen istiyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun tempo, hava şartlarının zorluğu ve ekonomik dalgalanmalar işi daha da güçleştiriyor. Ancak tüm bu yorgunluğun içinde, hayvanlarla kurulan bağ en değerli motivasyon kaynağı. İşin en zorlu kısmı ise hastalıklar.

Hayvancılıkla uğraşan bir adam, şap hastalığına yakalanan büyükbaş hayvanının hastalıktan önceki ve sonraki halini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlar arasında son derece kolay yayılan bir enfeksiyon.

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlar arasında son derece kolay yayılan bir enfeksiyon.

Virüs hasta hayvanla doğrudan temas, ortak yem, su kaynakları, kirlenmiş ekipmanlar ya da hava yoluyla hızla taşınıyor. Bazı hayvanlar hastalığı ağır geçirirken, köpek ve kediler gibi türler virüsü taşıyarak yayılmasına sebep olabiliyor. Şap hastalığı insana nadiren bulaşsa da, bulaştığında genellikle hafif seyreder. Yüksek bulaşıcılığı sebebiyle, salgın dönemlerinde hem hayvan sağlığını hem de hayvancılığa dayalı ekonomik faaliyetleri ciddi şekilde tehdit eder. Bu yüzden hayvanların sağlık takibini yapmak büyük önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

23 yılda 50 sene geriye gittimizin bir başka göstergesi de, çağımızda önlenebilmesi gayet kolay olan hastalıkların bizi zor durumda bırakması.