Bir Kadın Hamileliği Sırasında Yaşadığı Bir Alerjik Reaksiyon Sebebiyle Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.08.2025 - 16:28

Hamilelik, hem fiziksel hem de duygusal açıdan değişimlerin yaşandığı süreç. Vücut, bebeğin gelişimine uyum sağlamak için pek çok değişim geçiriyor. Hormon seviyelerinin artmasıyla birlikte yorgunluk, bulantı, iştah değişiklikleri ve duygusal dalgalanmalar yaşanabiliyor. Anne ile bebek arasında güçlü bir bağın kurulduğu, sabır ve sevgiyle şekillenen bu süreçte bazı alerjik durumlar da yaşanabiliyor.

Bir kadın, hamileliği sırasında yaşadığı bir alerjik reaksiyon sebebiyle yüzünün geldiği hali paylaştı. O paylaşım özellikle anne adaylarını biraz korkuttu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Hamilelikte bağışıklık sistemi, bebeğin gelişimini korumak için doğal olarak bazı değişiklikler geçirir.

Bu durum, bazı anne adaylarında alerjik reaksiyonlara yatkınlığı artırabiliyor veya mevcut alerjilerin şiddetini değiştirebiliyor. Daha önce hiç rahatsız etmeyen herhangi bir şey hamilelik sürecinde ve hatta sonrasında vücudun tepki vermesine sebep olabiliyor. Bazı durumlarda ciltte kızarıklık, döküntü ya da ürtiker görülebiliyor. Gıda alerjileri de hamilelikte kendini gösterebiliyor ya da mevcut alerjiler tetiklenebiliyor. Herhangi bir alerjik belirti görüldüğünde, ilaç kullanımı hamilelikte daha hassas bir konu olduğundan mutlaka doktora danışılarak güvenli tedavi yöntemleri belirlenmeli.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
