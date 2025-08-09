Hamilelik, hem fiziksel hem de duygusal açıdan değişimlerin yaşandığı süreç. Vücut, bebeğin gelişimine uyum sağlamak için pek çok değişim geçiriyor. Hormon seviyelerinin artmasıyla birlikte yorgunluk, bulantı, iştah değişiklikleri ve duygusal dalgalanmalar yaşanabiliyor. Anne ile bebek arasında güçlü bir bağın kurulduğu, sabır ve sevgiyle şekillenen bu süreçte bazı alerjik durumlar da yaşanabiliyor.
Bir kadın, hamileliği sırasında yaşadığı bir alerjik reaksiyon sebebiyle yüzünün geldiği hali paylaştı. O paylaşım özellikle anne adaylarını biraz korkuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hamilelikte bağışıklık sistemi, bebeğin gelişimini korumak için doğal olarak bazı değişiklikler geçirir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın