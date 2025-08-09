Hamilelik, hem fiziksel hem de duygusal açıdan değişimlerin yaşandığı süreç. Vücut, bebeğin gelişimine uyum sağlamak için pek çok değişim geçiriyor. Hormon seviyelerinin artmasıyla birlikte yorgunluk, bulantı, iştah değişiklikleri ve duygusal dalgalanmalar yaşanabiliyor. Anne ile bebek arasında güçlü bir bağın kurulduğu, sabır ve sevgiyle şekillenen bu süreçte bazı alerjik durumlar da yaşanabiliyor.

Bir kadın, hamileliği sırasında yaşadığı bir alerjik reaksiyon sebebiyle yüzünün geldiği hali paylaştı. O paylaşım özellikle anne adaylarını biraz korkuttu.