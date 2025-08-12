Bir İçerik Üreticisi Deprem Olunca Medyanın İstanbul'a Odaklanmasını Eleştirdi

İstanbul tarihi, dev nüfusu, turizmi ve ticaretiyle dünyanın en önemli kentlerinden. Üstelik koca ülkenin neredeyse beşte birine ev sahibi olmasıyla önemli bir haber konusu. Ancak İstanbul dışında bir olay olduğunda medya buna yeteri kadar zaman ayırmıyor ve bu durum da eleştirileri beraberinde getiriyor. Barış Ali isimli bir içerik üreticisi ise geçtiğimiz gün yaşadığımız Balıkesir merkez üslü depremin medyadaki etkisi nedeniyle eleştirel bir parodi yayınladı.

Kaynak:latenighter