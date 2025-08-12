onedio
Bir İçerik Üreticisi Deprem Olunca Medyanın İstanbul'a Odaklanmasını Eleştirdi

Bir İçerik Üreticisi Deprem Olunca Medyanın İstanbul'a Odaklanmasını Eleştirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
12.08.2025 - 21:32

İstanbul tarihi, dev nüfusu, turizmi ve ticaretiyle dünyanın en önemli kentlerinden. Üstelik koca ülkenin neredeyse beşte birine ev sahibi olmasıyla önemli bir haber konusu. Ancak İstanbul dışında bir olay olduğunda medya buna yeteri kadar zaman ayırmıyor ve bu durum da eleştirileri beraberinde getiriyor. Barış Ali isimli bir içerik üreticisi ise geçtiğimiz gün yaşadığımız Balıkesir merkez üslü depremin medyadaki etkisi nedeniyle eleştirel bir parodi yayınladı.

Kaynak:latenighter

Viral olan video şöyle;

Bazı tepkiler şöyle;

Bazı tepkiler şöyle;

👇

👇

Yorum Yazın