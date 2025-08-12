onedio
Sahibini Diğer Kediyle Oynarken İzleyen Kedinin Bir Sağa Bir Sola Giden Kafası Hipnoz Etkisi Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.08.2025 - 16:22

Kedilerin dünyası, her daim şaşırtan ve güldüren anılarla dolu! Minik patileriyle oynadıkları oyuncaklar, merak dolu bakışları ve komik hareketleriyle evlerimizin neşesi haline geliyorlar.

Bir kedinin evdeki başka bir kediyle oyun oynarken oyuncak hareket ettirip kafasını bir sağa bir sola sallaması izleyenleri kahkahalara boğdu.

İşte o anlar:

Bu anın videosu sosyal medyaya düşer düşmez, izleyenler gülümsemeden edemedi.

Bu anın videosu sosyal medyaya düşer düşmez, izleyenler gülümsemeden edemedi.

Tezgahta kedisiyle oynayan sahibini dikkatle izleyen yerdeki başka bir kedi, oyuncak hareket ettikçe kafasını sağa sola sallayarak adeta görenleri hipnoz etti.

Videoya eklenen şarkı ise izleyicilerin dikkatini çekti; kedinin hareketleriyle müzik arasında oluşan uyum, hipnotik bir etki yarattı ve videoyu izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu!

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
