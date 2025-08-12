Havaalanında Kameralara Yakalanan Kerem Bürsin Muhabire Verdiği Yanıtla Takdir Topladı!
Gazetemagazin muhabiri Mustafa Ağdağ’ın kameralarına konuşan Kerem Bürsin, projeleri sorulunca yaptığı açıklamayla adından bahsettirdi. Ünlü oyuncu, “Gündemi meşgul etmek istemiyorum, bu yüzden konuşmak istemiyorum” diyerek, ülkemizde yaşanan yangınlara dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınların büyük bölümünün kontrol altına alındığını, bazı bölgelerde ise soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Kerem Bürsin geçtiğimiz dakikalarda Gazetemagazin kameralarına yakalandı. Bürsin'e yeni projeleri sorulurken kendisi verdiği cevapla gündeme geldi.
İşte o anlar:
