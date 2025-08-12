onedio
Havaalanında Kameralara Yakalanan Kerem Bürsin Muhabire Verdiği Yanıtla Takdir Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.08.2025 - 14:54

Gazetemagazin muhabiri Mustafa Ağdağ’ın kameralarına konuşan Kerem Bürsin, projeleri sorulunca yaptığı açıklamayla adından bahsettirdi. Ünlü oyuncu, “Gündemi meşgul etmek istemiyorum, bu yüzden konuşmak istemiyorum” diyerek, ülkemizde yaşanan yangınlara dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınların büyük bölümünün kontrol altına alındığını, bazı bölgelerde ise soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Özellikle Çanakkale, Manisa, İzmir'in Karaburun ilçesinde ve Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyor.

Bakanlık yetkilileri, yangınların çıkış nedenlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini ve sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların yangın bölgelerine girmemesi, ateş ve izmarit gibi yangın çıkarabilecek unsurlardan kaçınması yönünde uyarılar yapıldı.

Kerem Bürsin geçtiğimiz dakikalarda Gazetemagazin kameralarına yakalandı. Bürsin'e yeni projeleri sorulurken kendisi verdiği cevapla gündeme geldi.

Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kameralarına konuşan Kerem Bürsin gündemi meşgul etmemek için konuşmak istemediğini söyledi.

İşte o anlar:

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Cengiz

Menajeri ayarlamış, muhabir adını söylemeden zaten Mustafa diye sesleniyor adama, kadın ünlüler olunca muhabir asansöre kadar takip edip özel sorularla taci... Devamını Gör

d cord

Madem duyarlısın gündemin önüne geçmek istemiyorsun o zaman gündemi konuş, orman yangınlarını, kadına hayvanlara şiddeti konuş, Filistin'i konuş.Kırk yaşında... Devamını Gör

Fatih Birol

filistini ne diye konuşacak? osmanlıyı birinci dünya savaşında nasıl sırtından vurduklarını ve askerlerimizi ingiliz askerleriyle birlikte asit çukurlarına n... Devamını Gör