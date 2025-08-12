onedio
ABD'de Tır Şoförü Olan Bir Türk Haftalık Ne Kadar Kazandığını Açıkladı

Gökçe Cici
12.08.2025 - 16:33

Son yıllarda daha yüksek gelir elde etmek için birçok kişi ABD’ye giderek çalışmayı tercih ediyor. Özellikle dolar üzerinden kazanılan maaşlar, Türkiye’deki ortalama gelirlerin üzerinde olabiliyor. Bu kez ABD’de tır şoförlüğü yapan bir Türk, kamerasını açarak haftalık kazancını anlattı. Yaptığı karşılaştırmada, kazancının Türkiye’deki bazı doktor maaşlarına denk geldiğini söyledi.

Kaynak: rafet.bala / Instagram

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

ABD’de tır şoförlüğünde 10. ayını dolduran içerik üreticisi, haftanın son yükünü bırakmak için yola çıktığı anları kayda aldı.

Ohio’dan Minnesota’ya 700 dolar, Minnesota’dan Wisconsin’e 250 dolar, Wisconsin’den Oregon’a 1.250 dolar, Oregon’dan Texas’a ise 1.400 dolar kazandığını anlattı. Toplamda haftalık 3.600 dolar, yani güncel kurla yaklaşık 140 bin TL elde ettiğini söyledi. Kazancını Türkiye’deki doktor maaşlarıyla karşılaştırarak, bazı uzman doktorların bile bu gelirin altında kazandığını belirtti.

