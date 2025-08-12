ABD'de Tır Şoförü Olan Bir Türk Haftalık Ne Kadar Kazandığını Açıkladı

Son yıllarda daha yüksek gelir elde etmek için birçok kişi ABD’ye giderek çalışmayı tercih ediyor. Özellikle dolar üzerinden kazanılan maaşlar, Türkiye’deki ortalama gelirlerin üzerinde olabiliyor. Bu kez ABD’de tır şoförlüğü yapan bir Türk, kamerasını açarak haftalık kazancını anlattı. Yaptığı karşılaştırmada, kazancının Türkiye’deki bazı doktor maaşlarına denk geldiğini söyledi.

Kaynak: rafet.bala / Instagram