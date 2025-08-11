onedio
Yine Bir Gurbetçi Kendi Aracıyla Ülkemize Gelirken Yaşadığı Perişanlığı Paylaştı

Yine Bir Gurbetçi Kendi Aracıyla Ülkemize Gelirken Yaşadığı Perişanlığı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.08.2025 - 21:37

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız tatil için ülkemize dönmeye başladı. Bazıları köylerine dönerken, bazıları ise ülkemizin popüler tatil bölgelerini tercih etti. Bu dönemde, sınır kapısında, tatil bölgelerinde ve köylerde yoğunluk gözlemleniyor haliyle. Gurbetçilerimiz, ülkemize dönüş yolunca paylaşımlar yapmaya başladı ve bu kısa sürede akıma döndü. Çünkü neredeyse pek çoğu uçakla değil kendi araçlarıyla gelmeyi tercih ediyor. Yolculukta bir hayli zor oluyor doğal olarak. 

Bir gurbetçi, ülkemize gelirken yol boyunca arabasında uyuduğu anları paylaştı. 'Derdimiz bir an önce memlekete varmaktır.” notuyla paylaştığı video tepki çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

“Onlar bize beddua ederken bizim halimiz…"

“Onlar bize beddua ederken bizim halimiz…"

Ülkemize gelen gurbetçilerin sokak röportajlarında yaptıkları açıklamalar sık sık gündem oluyor. Aynı zamanda bir çoğu tepki de çekiyor. Kendileri gelen olarak ülkemizdeki insanların çalışmadıklarını, çok para harcadıklarını bu yüzden ekonomiden şikayet ettiklerini savunuyor. Almanya'da yaşamanın zorluğundan şikayet eden gurbetçiler, ülkemizde yaşayan insanlara ülkemizin kıymetini bilmelerini öğütlüyor. Bu da iki grup arasında bitmek bilmeyen bir anlaşmazlığa sebep oluyor.

