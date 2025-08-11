Yine Bir Gurbetçi Kendi Aracıyla Ülkemize Gelirken Yaşadığı Perişanlığı Paylaştı

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız tatil için ülkemize dönmeye başladı. Bazıları köylerine dönerken, bazıları ise ülkemizin popüler tatil bölgelerini tercih etti. Bu dönemde, sınır kapısında, tatil bölgelerinde ve köylerde yoğunluk gözlemleniyor haliyle. Gurbetçilerimiz, ülkemize dönüş yolunca paylaşımlar yapmaya başladı ve bu kısa sürede akıma döndü. Çünkü neredeyse pek çoğu uçakla değil kendi araçlarıyla gelmeyi tercih ediyor. Yolculukta bir hayli zor oluyor doğal olarak.

Bir gurbetçi, ülkemize gelirken yol boyunca arabasında uyuduğu anları paylaştı. 'Derdimiz bir an önce memlekete varmaktır.” notuyla paylaştığı video tepki çekti.