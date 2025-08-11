Bir Turist Türkiye'de Dondurmacıda Ödediği Ücreti Fazla Bulunca Yaşadıklarını Anlattı

Belek'te tatilini geçiren bir yabancı turist, dondurmacının fiyatlarının çok yüksek olduğunu iddia ederek yaşadıklarını anlattı. Turistin iddiasına göre, bu tatsız olay bir dondurma dükkanında gerçekleşti. TikTok profili olan bir İngiliz turist menüde bulunmayan bir waffle külahı ve diğer siparişler için turistten yaklaşık 85 sterlin, yani 4.600 Türk Lirası talep edildiğini öne sürdü. Türkiye'ye ve Türk insanına olan derin sevgisini belirten turist, daha önce Türkiye'ye beş kez geldiğini ve hiçbirinde böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

Kaynak: ZAM Haber