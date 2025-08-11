onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Turist Türkiye'de Dondurmacıda Ödediği Ücreti Fazla Bulunca Yaşadıklarını Anlattı

etiket Bir Turist Türkiye'de Dondurmacıda Ödediği Ücreti Fazla Bulunca Yaşadıklarını Anlattı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
11.08.2025 - 20:00 Son Güncelleme: 12.08.2025 - 16:28

İçerik Devam Ediyor

Belek'te tatilini geçiren bir yabancı turist, dondurmacının fiyatlarının çok yüksek olduğunu iddia ederek yaşadıklarını anlattı. Turistin iddiasına göre, bu tatsız olay bir dondurma dükkanında gerçekleşti. TikTok profili olan bir İngiliz turist menüde bulunmayan bir waffle külahı ve diğer siparişler için turistten yaklaşık 85 sterlin, yani 4.600 Türk Lirası talep edildiğini öne sürdü. Türkiye'ye ve Türk insanına olan derin sevgisini belirten turist, daha önce Türkiye'ye beş kez geldiğini ve hiçbirinde böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

Kaynak: ZAM Haber

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/19...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın