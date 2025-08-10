onedio
Almanya'ya Yerleşen Bir Kadın "Köpek Gibi Pişmanım" Diyerek Göç Etmek İsteyenleri Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.08.2025 - 13:35

Türkiye’deki birçok insan son dönemde daha iyi iş imkanları, eğitim fırsatları ve yaşam kalitesi arayışıyla yurt dışına gitmeye başladı. İlk tercih ise genel olarak Almanya oluyor. Almanya’nın güçlü ekonomisi, geniş iş piyasası, sosyal güvenlik sistemini ve Türk nüfusunun yoğunluğu, burayı Türkler için cazip bir göç noktası haline getiriyor. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Türkler, Almanya'da hayatın bittiğini, Türkiye'den ayrılmanın mantıklı olmadığını savunuyor. Yeni yerleşen gençler ise yaşam standartları ve ekonomi karşısındaki beğenisini paylaşıyor.

Bu sefer genç bir kadından, tam tersi bir yorum geldi. Kendisi Almanya'ya yerleşme konusundaki pişmanlığını paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Türkiye’deki hayatımı köpek gibi özledim."

Almanya'da sosyal yaşamın olmayışından şikayet eden genç kadın, İstanbul'da yaptığı etkinlikleri orada yapma fırsatı bulamadığını söyledi. 'Köpek gibi özledim İstanbul’u. Oradaki hayatım mükemmelmiş.' diyen kadın kebap ve lahmacun da yiyemediğinden bahsetti. 'Sırf euro kazanacağız diye buraya gelmeye değmez.” diyen kadına hak verenler kadar tepki gösterenler de vardı.

Her olayda olduğu gibi bu olayda da insanlar ikiye bölündü;

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

