Almanya'ya Yerleşen Bir Kadın "Köpek Gibi Pişmanım" Diyerek Göç Etmek İsteyenleri Uyardı

Türkiye’deki birçok insan son dönemde daha iyi iş imkanları, eğitim fırsatları ve yaşam kalitesi arayışıyla yurt dışına gitmeye başladı. İlk tercih ise genel olarak Almanya oluyor. Almanya’nın güçlü ekonomisi, geniş iş piyasası, sosyal güvenlik sistemini ve Türk nüfusunun yoğunluğu, burayı Türkler için cazip bir göç noktası haline getiriyor. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Türkler, Almanya'da hayatın bittiğini, Türkiye'den ayrılmanın mantıklı olmadığını savunuyor. Yeni yerleşen gençler ise yaşam standartları ve ekonomi karşısındaki beğenisini paylaşıyor.

Bu sefer genç bir kadından, tam tersi bir yorum geldi. Kendisi Almanya'ya yerleşme konusundaki pişmanlığını paylaştı.