ABD’nin İsrail Büyükelçisinden Skandal Sözler: "Yemeğe Değil Ozempic'e (Zayıflama İlacı) İhtiyaçları Var"

USA Today’de yer alan habere göre, İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın programına katılan Huckabee, “Hamas liderlerine ve üyelerine bakarsanız kentte kıtlık olmadığını görebilirsiniz. Onlar sivilleri umursamıyor. Fotoğraflarından iyi beslendiklerini görebilirsiniz. Size garanti ediyorum hiçbiri aç değil. Onların yiyecek yerine Ozempic’e ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.

Milyonlarca insanın bir öğün yemek bile bulamadığı, küçük çocukların açlık içinde öldüğü Gazze için söylenen bu ifadeler büyük tepki çekti.