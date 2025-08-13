ABD’nin İsrail Büyükelçisinden Skandal Sözler: "Yemeğe Değil Ozempic'e (Zayıflama İlacı) İhtiyaçları Var"
İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın programına konuk olan ABD’nin İsrail büyükelçisi Mike Huckabee, Gazze’de yaşanan açlık dramı ile ilgili skandal ifadeler kullandı.
Hamas üyelerinin sivillerin beslenmesi ile ilgilenmediğini söyleyen Huckabee, “Fotoğraflara bakarsınız iyi beslendiklerini görürsünüz. Onların yiyeceğe değil Ozempic’e (zayıflama ilacı) ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.
İsrail, milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’ye uyguladığı ambargo ile kente insani yardım konvoylarının girmesini bile engelliyor.
ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Gazze’de yaşanan açlık dramı ile ilgili skandal sözler sarf etti.
