onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD’nin İsrail Büyükelçisinden Skandal Sözler: "Yemeğe Değil Ozempic'e (Zayıflama İlacı) İhtiyaçları Var"

ABD’nin İsrail Büyükelçisinden Skandal Sözler: "Yemeğe Değil Ozempic'e (Zayıflama İlacı) İhtiyaçları Var"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.08.2025 - 09:44

İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın programına konuk olan ABD’nin İsrail büyükelçisi Mike Huckabee, Gazze’de yaşanan açlık dramı ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

Hamas üyelerinin sivillerin beslenmesi ile ilgilenmediğini söyleyen Huckabee, “Fotoğraflara bakarsınız iyi beslendiklerini görürsünüz. Onların yiyeceğe değil Ozempic’e (zayıflama ilacı) ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail, milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’ye uyguladığı ambargo ile kente insani yardım konvoylarının girmesini bile engelliyor.

İsrail, milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’ye uyguladığı ambargo ile kente insani yardım konvoylarının girmesini bile engelliyor.

2023’ün Ekim ayından bu yana yaklaşık 70 bin insanı öldüren İsrail, milyonlarca insanı ise açlığa mahkum etmiş durumda. Gazze’de 88'i çocuk toplam 147 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini duyurulmuştu. Yetersiz beslenme nedeniyle ölümler gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Gazze’de yaşanan açlık dramı ile ilgili skandal sözler sarf etti.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Gazze’de yaşanan açlık dramı ile ilgili skandal sözler sarf etti.

USA Today’de yer alan habere göre, İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın programına katılan Huckabee, “Hamas liderlerine ve üyelerine bakarsanız kentte kıtlık olmadığını görebilirsiniz. Onlar sivilleri umursamıyor. Fotoğraflarından iyi beslendiklerini görebilirsiniz. Size garanti ediyorum hiçbiri aç değil. Onların yiyecek yerine Ozempic’e ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.

Milyonlarca insanın bir öğün yemek bile bulamadığı, küçük çocukların açlık içinde öldüğü Gazze için söylenen bu ifadeler büyük tepki çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
11
7
6
6
2
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın