onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gökyüzünde Görsel Şölen! Türkiye'den Perseid Meteor Yağmuru Görüntüleri

Gökyüzünde Görsel Şölen! Türkiye'den Perseid Meteor Yağmuru Görüntüleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.08.2025 - 09:37

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen Perseid meteor yağmuru gece saatlerinde gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen Perseid meteor yağmuru görsel şölen sundu. İşte Türkiye'nin dört bir yanından manzaralar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Perseid meteor yağmuru nedir?

Perseid meteor yağmuru nedir?

Meteorların çoğu aslında bir kum tanesinden daha küçüktür. Bu nedenle tamamı parçalanan meteorlar Dünya’ya asla çarpmaz. Perseid meteor yağmuru Temmuz ortasından Ağustos ayının sonuna görülen bir gökyüzü olayıdır. Meteorlar Kahraman takımyılıdızı (Perseus) yönünden geliyormuş gibi göründükleri için 'Perseid' adını almıştır. Yılda bir kez Dünya'nın kütle çekimiyle etkileşime girip saçılan parçalar meteor yağmurunu oluşturur. Bu gökyüzü olayı her sene temmuz ayının ortasına başlar ve özellikle 9-14 Ağustos arasında zirveye ulaşır. Saatte 60'tan fazla meteor gözlemlenebilir.

Fotoğraf: Sakarya

Perseid meteor yağmuru gerçekleşti.

Perseid meteor yağmuru gerçekleşti.

2025'in en görkemli gökyüzü olaylarından biri de Perseid meteor yağmuru oldu. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen Perseid meteor yağmuru 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yoğunlukla gözlendi.

Fotoğraf: Kütahya

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde Perseid meteor yağmuru izlendi.

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde Perseid meteor yağmuru izlendi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' düzenlendi.

Tarihi yapılar gece karanlığında Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu doğa olayını ilgiyle izledi.

Ankara👇🏻

Ankara👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bolu👇🏻

Bolu👇🏻

Samsun👇🏻

Samsun👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın