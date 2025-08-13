Gökyüzünde Görsel Şölen! Türkiye'den Perseid Meteor Yağmuru Görüntüleri

Meteorların çoğu aslında bir kum tanesinden daha küçüktür. Bu nedenle tamamı parçalanan meteorlar Dünya’ya asla çarpmaz. Perseid meteor yağmuru Temmuz ortasından Ağustos ayının sonuna görülen bir gökyüzü olayıdır. Meteorlar Kahraman takımyılıdızı (Perseus) yönünden geliyormuş gibi göründükleri için 'Perseid' adını almıştır. Yılda bir kez Dünya'nın kütle çekimiyle etkileşime girip saçılan parçalar meteor yağmurunu oluşturur. Bu gökyüzü olayı her sene temmuz ayının ortasına başlar ve özellikle 9-14 Ağustos arasında zirveye ulaşır. Saatte 60'tan fazla meteor gözlemlenebilir.

Fotoğraf: Sakarya