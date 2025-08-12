En Soğukkanlı 5 Burç: Kriz Anlarında Bile Sakinliklerini Koruyorlar!

Terazi burcunun simgesi terazidir ve bu onların en belirgin özelliğini yansıtır. Hayata dengeli bakar, olayları tek taraflı değerlendirmez. Bir tartışma varsa iki tarafı da dinler, haklı haksızı hemen ayırmaya çalışmaz.

Adalet, eşitlik ve adil kararlar onlar için önemlidir. Aşırıya kaçan davranışlardan hoşlanmaz, her zaman makul bir noktada durmaya özen gösterir. Bu tutumu, çevresindeki insanların ona güvenmesini sağlar.