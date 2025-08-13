onedio
Adidas'ın Tepki Çeken Yeni Sandaletlerinin Ardından Tasarımcı Özür Diledi

Adidas’ın Tepki Çeken Yeni Sandaletlerinin Ardından Tasarımcı Özür Diledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.08.2025 - 11:12

Adidas, Meksika’nın geleneksel sandaletlerinden esinlenerek yeni bir sandalet üretti. ‘Oaxaca Slip-On’ isimli sandaletler Meksika Devlet Başkanı'nın ve yerli toplulukların tepkisini çekti. Başkan, sandaletlerin yerli halklara danışılmadan üretildiğini dile getirerek Adidas’ı ‘kültürel ödünçleme’ ile suçladı. Adidas’ın tasarımcısı Willy Chavarria gelen tepkilerin ardından özür diledi.

Meksika'nın geleneksel sandaleti 'Huarache'

Meksika'nın geleneksel sandaleti 'Huarache'

Meksika'da yerli halkların bir zamanlar giydiği Huarache sandaletlere kırsal tarım topluluklarında rastlandı. Elle örülerek yapılan bu sandaletler 1960'lı yıllarda Hippi modası olarak öne çıktı. Adidas'ın Meksika'da yerli halkların ürettiği bu sandaletler esinlenerek yeni bir model çıkardı.

Adidas'ın yeni sandaletine tepki yağdı. Tasarımcı özür diledi.

Adidas’ın yeni sandaletine tepki yağdı. Tasarımcı özür diledi.

Adidas’ın geçen hafta piyasaya sürdüğü bu model Meksika’da tepki çekti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, tasarımın topluluklara danışılmadan yapılmasına ve Çin’de üretilmesine tepki gösterdi. 

Sheinbaum, Adidas’ı yerli toplulukların yaratıcılığını gasp etmekle suçladı. Eleştrilerin odağındaki ABD’li tasarımcı Willy Chavarria, gelen tepkilerin ardından özür diledi. 

Chavarria, BBC'ye gönderdiği açıklamada, 'Ayakkabının bu tasarımda kullanılmış olmasından ve Oaxaca toplumuyla doğrudan ve anlamlı bir ortaklık içinde geliştirilmemiş olmasından dolayı derin bir üzüntü duyuyorum' ifadelerini kullandı.

