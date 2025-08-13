Adidas’ın Tepki Çeken Yeni Sandaletlerinin Ardından Tasarımcı Özür Diledi

Meksika'da yerli halkların bir zamanlar giydiği Huarache sandaletlere kırsal tarım topluluklarında rastlandı. Elle örülerek yapılan bu sandaletler 1960'lı yıllarda Hippi modası olarak öne çıktı. Adidas'ın Meksika'da yerli halkların ürettiği bu sandaletler esinlenerek yeni bir model çıkardı.