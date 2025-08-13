Adidas’ın Tepki Çeken Yeni Sandaletlerinin Ardından Tasarımcı Özür Diledi
Adidas, Meksika’nın geleneksel sandaletlerinden esinlenerek yeni bir sandalet üretti. ‘Oaxaca Slip-On’ isimli sandaletler Meksika Devlet Başkanı'nın ve yerli toplulukların tepkisini çekti. Başkan, sandaletlerin yerli halklara danışılmadan üretildiğini dile getirerek Adidas’ı ‘kültürel ödünçleme’ ile suçladı. Adidas’ın tasarımcısı Willy Chavarria gelen tepkilerin ardından özür diledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meksika'nın geleneksel sandaleti 'Huarache'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adidas’ın yeni sandaletine tepki yağdı. Tasarımcı özür diledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın