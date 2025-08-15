onedio
TIME Dergisinden Bir İlk! 'Yılın Kızları' Listesinde Türkiye’den 17 Yaşındaki Defne Özcan Var

Dilara Şimşek
15.08.2025 - 20:35

TIME dergisi bir ilki gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü dergi topluma ilham veren 10 genci onurlandırmak için ilk kez “Yılın Kızları” listesini hazırladı. Listede 12-17 yaş arasındaki genç kadınların cesareti ve yaratıcılığı kutlanırken listede bir sürpriz vardı. Türkiye’den 17 yaşındaki Defne Özcan da TIME Yılın Kızları listesine adını yazdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
TIME dergisi Yılın Kızları 2025 listesini yayımladı.

TIME dergisi bir ilki gerçekleştirdi ve ilk kez Yılın Kızları listesini yayınladı. 12-17 yaş aralığındaki ilham veren genç kızların yer aldığı listeye dair TIME CEO’su Jessice Sibley, “Liderlik yaşla tanımlanmaz. Bu liste, cesaretleri ve amaç odaklı yaklaşımlarıyla bulundukları toplumu dönüştüren genç kadınların kanıtı' dedi.

Liste LEGO işbirliği ile gerçekleştirildi. LEGO’nun dünya genelinde yaptığı bir araştırma ise Yılın Kızları listesinin hazırlanmasında öncü rol oynadı. Araştırmaya göre dünyada kız çocuklarının yüzde 70’i kendini bir şeyler inşa etme konusunda yetenekli görmüyor.

TIME Yılın Kızları listesi, TIME Yılın Kadını geleceğinden ilham alınarak oluşturuldu. 

Yılın Kızları Listesi'nde yer alan isimler şöyle:

  • Yeni Zelanda’dan genç yazar Rutendo Shadaya,

  • Japonya’dan olimpiyat şampiyonu Coco Yoshizawa,

  • Çin’den bilim eğitmeni Valerie Chiu,

  • Fransa’dan zorbalıkla mücadele öncüsü Zoé Clauzure,

  • Almanya’dan çocuk güvenliği savunucusu Clara Proksch,

  • Meksika’dan yarış pilotu Ivanna Richards,

  • Polonya’dan biyoteknoloji mucidi Kornelia Wieczorek,

  • Birleşik Krallık’tan evsizlik sorununa karşı çözüm üreten mühendis Rebecca Young,

  • ABD’den organ bağışı savunucusu Naomi S. DeBerry

  • Türkiye’den  17 yaşındaki pilot Defne Özcan.

Listede Türkiye'den 17 yaşındaki Defne Özcan da var.

TIME Yılın Kızları Listesi’nde 17 yaşındaki Defne Özcan da yer alıyor. 

Türkiye’nin en genç kadın pilot adayı olan Defne Özcan hakkında TIME dergisi şu ifadeleri kullandı:

Defne Özcan, uçmanın verdiği o mutlak özgürlük hissini seviyor, ancak 16 yaşında tek başına uçan en genç Türk olduğunda, amacı pilotluk kariyerine yönelmek değildi. Diğer kadınların da aynısını yapmasını sağlamaktı. Makine mühendisi bir babayla büyüyen Özcan, istediği her şey olabileceğinin bilincindeydi. 

Ancak kısa süre sonra Türkiye'de çok az kadının, özellikle de bilim insanı, uçak teknisyeni ve hatta pilot olarak STEM alanlarında çalışırken, aynı şekilde hissettiğini fark etti. 

Geleceğimde makine mühendisi olabileceğimi görebiliyordum. Öyleyse neden diğer kadınlar ve genç kızlar da aynı şekilde hissetmesin ki?' diyor. Kelimenin tam anlamıyla uçarak fikirleri değiştirmeye karar vermiş. 'Bir ilham dalgası yaratmak istedim.'

15 yaşında uçuş okuluna kaydoldu ve bir yıl sonra, 27 Ekim 2024'te, kendini tek başına tek motorlu bir Aeroprakt-22 ile pistte taksi yaparken buldu. Rüzgarlı bir gündü ve ilk solo uçuşunu iptal etmeyi düşünmüştü, 'ama sonra kendi kendime düşündüm: Hiç %100 hazır hissedebilecek miyim?

Muhtemelen hayır.' Sinirlerini yatıştırmak için en sevdiği Broadway müzikalinin sözlerini -elbette Wicked'dan 'Defying Gravity'- yüksek sesle söylerken, uçağın kontrol kolunu geriye çekti ve kendini havada buldu.

Babası gibi makine mühendisi olmayı hayal ediyor, ancak 'insanların hayatlarında olumlu bir etki yaratmak' için biyomedikal sistemlere odaklanıyor. Beklentileri boşa çıkardığına göre, diğer Türk kadınlarının da gökyüzünde ve STEM alanında aynısını yapmaya ilham almasını umuyor.

Defne Özcan kimdir?

Bursa'da yaşayan 17 yaşındaki Defne Özcan, Türkiye'nin en genç pilot adayı. 

2023 yılında Yunuseli Havaalanı’ndaki özel bir uçuş okulunun ‘Amatör Havacılık Sertifika Programı’na kayıt yaptıran Özcan, 6 saat uçuş, 10 saat yer dersinden oluşan programı başarıyla tamamlayıp sertifikasını aldı. 

Defne Özcan aynı zamanda hava hukuku, operasyon planlama, insan performansı ve limitleri, haberleşme, meteoroloji, acil durum prosedürleri, seyrüsefer ve operasyon usulleri derslerini, 45 saatlik teorik eğitimle tamamladı. Defne Özcan, 5 öğretmen pilotla birlikte toplam 18 saatlik 13 uçuş görevini de başarıyla tamamlayıp, 19’uncu saatinde ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdi.

2024 yılında 16 yaşında Ultralight Pilot Lisansı (UPL) almak için uçuş eğitimine başlayanDefne Özcan, solo uçuş gerçekleştiren Türkiye’nin en genç kadın pilot adayı olarak adını tarihe yazdırdı.

Dilara Şimşek
