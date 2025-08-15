TIME Dergisinden Bir İlk! 'Yılın Kızları' Listesinde Türkiye’den 17 Yaşındaki Defne Özcan Var
TIME dergisi bir ilki gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü dergi topluma ilham veren 10 genci onurlandırmak için ilk kez “Yılın Kızları” listesini hazırladı. Listede 12-17 yaş arasındaki genç kadınların cesareti ve yaratıcılığı kutlanırken listede bir sürpriz vardı. Türkiye’den 17 yaşındaki Defne Özcan da TIME Yılın Kızları listesine adını yazdırdı.
TIME dergisi Yılın Kızları 2025 listesini yayımladı.
Listede Türkiye'den 17 yaşındaki Defne Özcan da var.
Defne Özcan kimdir?
