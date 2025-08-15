TIME Dergisinden Bir İlk! 'Yılın Kızları' Listesinde Türkiye’den 17 Yaşındaki Defne Özcan Var

TIME Yılın Kızları Listesi’nde 17 yaşındaki Defne Özcan da yer alıyor.

Türkiye’nin en genç kadın pilot adayı olan Defne Özcan hakkında TIME dergisi şu ifadeleri kullandı:

Defne Özcan, uçmanın verdiği o mutlak özgürlük hissini seviyor, ancak 16 yaşında tek başına uçan en genç Türk olduğunda, amacı pilotluk kariyerine yönelmek değildi. Diğer kadınların da aynısını yapmasını sağlamaktı. Makine mühendisi bir babayla büyüyen Özcan, istediği her şey olabileceğinin bilincindeydi.

Ancak kısa süre sonra Türkiye'de çok az kadının, özellikle de bilim insanı, uçak teknisyeni ve hatta pilot olarak STEM alanlarında çalışırken, aynı şekilde hissettiğini fark etti.

Geleceğimde makine mühendisi olabileceğimi görebiliyordum. Öyleyse neden diğer kadınlar ve genç kızlar da aynı şekilde hissetmesin ki?' diyor. Kelimenin tam anlamıyla uçarak fikirleri değiştirmeye karar vermiş. 'Bir ilham dalgası yaratmak istedim.'

15 yaşında uçuş okuluna kaydoldu ve bir yıl sonra, 27 Ekim 2024'te, kendini tek başına tek motorlu bir Aeroprakt-22 ile pistte taksi yaparken buldu. Rüzgarlı bir gündü ve ilk solo uçuşunu iptal etmeyi düşünmüştü, 'ama sonra kendi kendime düşündüm: Hiç %100 hazır hissedebilecek miyim?

Muhtemelen hayır.' Sinirlerini yatıştırmak için en sevdiği Broadway müzikalinin sözlerini -elbette Wicked'dan 'Defying Gravity'- yüksek sesle söylerken, uçağın kontrol kolunu geriye çekti ve kendini havada buldu.

Babası gibi makine mühendisi olmayı hayal ediyor, ancak 'insanların hayatlarında olumlu bir etki yaratmak' için biyomedikal sistemlere odaklanıyor. Beklentileri boşa çıkardığına göre, diğer Türk kadınlarının da gökyüzünde ve STEM alanında aynısını yapmaya ilham almasını umuyor.