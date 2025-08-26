onedio
Kolombiya’da 6 Bin Yıllık Kaybolmuş İnsan Türü Keşfedildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.08.2025 - 12:31

Kolombiya’da bilim insanları, Bogotá yakınlarında yapılan kazılarda 6 bin yıllık kalıntılardan daha önce bilinmeyen bir insan soyu keşfetti. Checua adı verilen bu topluluk, izole bir avcı-toplayıcı grup olarak yaşamış ve günümüzde soyları tükenmiş durumda.

İşte detaylar...

Not: Görseller temsili olabilir.

Kolombiyalı bilim insanları, Bogotá yakınlarında yapılan arkeolojik kazılarda 6.000 yıl öncesine tarihlenen kalıntılardan daha önce bilinmeyen bir insan soyunu keşfetti.

Yeni bulunan bu topluluk, kalıntıların bulunduğu Nemocón’daki Checua bölgesinden esinlenerek 'Checua' adıyla anılıyor. Araştırmacılar, bu grubun izole bir avcı-toplayıcı topluluk olduğunu ve günümüzde soylarının tamamen tükenmiş olabileceğini belirtiyor.

Kolombiya Ulusal Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nden Dr. Andrea Casas, Checua’ya ait genomların daha önce tam olarak dizilenmemiş olduğunu vurguladı.

“Diğer Amerika kıtası örnekleriyle karşılaştırıldığında, Pre-Seramik Dönem bireylerinin daha önce rapor edilmemiş, tamamen yeni bir soya ait olduğunu gördük” dedi.

Keşif, yaklaşık 30 kişiye ait kısmi kalıntılar ve büyük ölçüde sağlam bir kafatasını kapsıyor. Araştırmada altı kişinin DNA dizileri yeterince eksiksiz bulunduğu için detaylı analizler yapıldı. Proje, 1987–2003 yılları arasında farklı kazılardan elde edilen diğer kalıntıları da içeriyor.

Dr. Casas, Checua dışında kalan kalıntıların Panama’daki topluluklarla genetik benzerlik gösterdiğini, bunun da yaklaşık 20.000 yıl önce Bering Boğazı’ndan güneye göç eden gruplara işaret ettiğini belirtti. Ancak Checua’nın bu göç yoluna dahil olmadığı ve izole şekilde yaşamış olabileceği düşünülüyor. İklim koşulları, hastalıklar veya yiyecek kıtlığı nedeniyle bu topluluğun tamamen yok olmuş olabileceği ifade ediliyor.

Fiziksel antropolog Dr. Jose Vicente Rodriguez ise Checua kafatasının bölgedeki diğer örneklerden daha uzun olduğunu ve çene üst kısmında apse izleri bulunduğunu belirterek, bireyin yaşamı boyunca dişlerini enfeksiyon nedeniyle kaybetmiş olabileceğini söyledi.

