article/comments
article/share
Boğaziçi Üniversitesi'nden Cinayet Açıklaması: 20 Yaşındaki Erkek 15 Yaşındaki Kız Çocuğunu Öldürdü

Dilara Şimşek
31.08.2025 - 09:10
31.08.2025 - 09:16

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsünde bulunan bir kafede korkunç olay yaşandı. 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş isimli erkek 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldürdü. Cinayetin ardından Kurtuluş, aynı suç aletiyle yaşamına son verdi. Boğaziçi Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

Ayberk Kurtuluş isimli erkek 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldürdü.

Cinayet, Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde bulunan bir kafe gerçekleşti. 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i öldürdü. Kurtuluş, aynı suç aletiyle yaşamına son verdi. 

Cinayetin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hilal Özdemir ve Ayberk Kurtuluş’un öldüğü belirlendi. Olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi.

Katilin 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı!

Hilal Özdemir’in kafede çalışmak için geldiği Ayberk Kurtuluş’un ise çocuğu takip ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken katilin 24 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden cinayet açıklaması.

twitter.com

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'

