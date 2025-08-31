Boğaziçi Üniversitesi'nden Cinayet Açıklaması: 20 Yaşındaki Erkek 15 Yaşındaki Kız Çocuğunu Öldürdü
Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsünde bulunan bir kafede korkunç olay yaşandı. 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş isimli erkek 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldürdü. Cinayetin ardından Kurtuluş, aynı suç aletiyle yaşamına son verdi. Boğaziçi Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.
Ayberk Kurtuluş isimli erkek 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldürdü.
Katilin 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı!
Boğaziçi Üniversitesi'nden cinayet açıklaması.
