Boğaziçi Üniversitesi'nden Cinayet Açıklaması: 20 Yaşındaki Erkek 15 Yaşındaki Kız Çocuğunu Öldürdü

Cinayet, Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde bulunan bir kafe gerçekleşti. 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i öldürdü. Kurtuluş, aynı suç aletiyle yaşamına son verdi.

Cinayetin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hilal Özdemir ve Ayberk Kurtuluş’un öldüğü belirlendi. Olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi.