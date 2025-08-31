Otobüsü Rötar Yapan Uzman Çavuş Dehşet Saçtı: 15 Dakikalık Gecikme İçin Silah Çekti!
Afyonkarahisar’da beklediği otobüs 15 dakika geç gelen uzman çavuş dehşet saçtı. Yusuf K. isimli uzman çavuş, 20 yaşındaki görevliyi saldırdı ardından silah çekti. Silahı ateşlemek isteyen uzman çavuş gözaltına alındı. Silahın şans eseri tutukluluk yaptığı için ateş almadığı ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
O anlar kameralara yansıdı:
Otobüsü rötar yapan uzman çavuş dehşet saçtı.
Ölümden dönen Baran S. (fotoğrafta) yaşananları şöyle anlattı:
