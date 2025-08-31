Otobüsü Rötar Yapan Uzman Çavuş Dehşet Saçtı: 15 Dakikalık Gecikme İçin Silah Çekti!

Olay, Afyonkarahisar Şehirlararası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Yusuf K. isimli uzman çavuş başka bir şehre gitmek için bir otobüs firmasından bilet aldı. Otogara gelen Yusuf K.'nın bineceği otobüs 15 dakika rötarlı geldi. Öfkelenen Yusuf K., iddiaya göre firmanın görevlilerinden 20 yaşındaki Baran S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Yusuf K. ve aile üyeleri, Baran S. ile diğer görevlilere saldırdı.

Uzman çavuş Yusuf K., belindeki silahı çekerek Baran S. ve yanındakilere doğrultup ateşlemek istedi. Ancak silah tutukluk yaparak ateş almadı. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan olayda çevredeki diğer yolcular ise silahı görünce korku ve panik içinde kaçışmaya başladı. Yusuf K. olayın ardından gözaltına alındı.