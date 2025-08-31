onedio
Otobüsü Rötar Yapan Uzman Çavuş Dehşet Saçtı: 15 Dakikalık Gecikme İçin Silah Çekti!

Otobüsü Rötar Yapan Uzman Çavuş Dehşet Saçtı: 15 Dakikalık Gecikme İçin Silah Çekti!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.08.2025 - 14:51

Afyonkarahisar’da beklediği otobüs 15 dakika geç gelen uzman çavuş dehşet saçtı. Yusuf K. isimli uzman çavuş, 20 yaşındaki görevliyi saldırdı ardından silah çekti. Silahı ateşlemek isteyen uzman çavuş gözaltına alındı. Silahın şans eseri tutukluluk yaptığı için ateş almadığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

O anlar kameralara yansıdı:

Otobüsü rötar yapan uzman çavuş dehşet saçtı.

Otobüsü rötar yapan uzman çavuş dehşet saçtı.

Olay, Afyonkarahisar Şehirlararası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Yusuf K. isimli uzman çavuş başka bir şehre gitmek için bir otobüs firmasından bilet aldı. Otogara gelen Yusuf K.'nın bineceği otobüs 15 dakika rötarlı geldi. Öfkelenen Yusuf K., iddiaya göre firmanın görevlilerinden 20 yaşındaki Baran S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Yusuf K. ve aile üyeleri, Baran S. ile diğer görevlilere saldırdı. 

Uzman çavuş Yusuf K., belindeki silahı çekerek Baran S. ve yanındakilere doğrultup ateşlemek istedi. Ancak silah tutukluk yaparak ateş almadı. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan olayda çevredeki diğer yolcular ise silahı görünce korku ve panik içinde kaçışmaya başladı. Yusuf K. olayın ardından gözaltına alındı.

Ölümden dönen Baran S. (fotoğrafta) yaşananları şöyle anlattı:

Ölümden dönen Baran S. (fotoğrafta) yaşananları şöyle anlattı:

'Sırf bir yolcu otobüsü 15 dakika geç geldi diye bir jandarma personeli tarafından silah çekilip, tetiğine basılıp sırf o ilah tutukluluk yaptı diye ölmeyen birisiyim. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe çalışıyorum. Yolcu otobüsü 15 dakika geç geldi diye ağabeyi, kardeş ve baba olan 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Bunlardan en küçük olan ve jandarma olarak görev yapmakta olan kişi toplum içerisinde, silahını çekip bana doğrultup ateş açmaya çalıştı. Bu olayın içerisinde olan 2 kişi jandarma olarak görev yapmakta. Bu ülkedeki emniyet güçleri sırf bir yolcu otobüsü 15 dakika geç geldi diye daha önce hiç görmediği ve tanımadığı bir insana silah çekip sıkmaya çalışıyorsa bir kime güveneceğiz?'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
