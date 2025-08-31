Washington Post, Trump'ın Gazze Planını Ortaya Çıkardı: Gazze, Tatil Köyü Olacak
Washington Post’un haberine göre Trump yönetiminin “Savaş sonrası Gazze” planı tartışma yaratacak detaylar içeriyor. Planda, Gazze’nin ABD vesayeti altında bir tatil merkezine dönüştürülmesi öngörülüyor. Ayrıca Gazze’de yaşayanların ücret karşılığında “gönüllü” olarak başka bölgelere yerleştirilmesi hedefleniyor. Bu yaklaşım, insan hakları ihlali ve zorunlu göç tartışmalarını beraberinde getirdi. Planın uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırması bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump'ın Gazze planını Washington Post ortaya çıkardı ve tepki çeken planı kamuoyuyla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filistinlileri Filistin'den gönderecek.
Planda İsrail parmağı var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
😡😡😡
Iki deli kuyuya bir taş atmış, 40 akıllı çıkarmamış, olay bu
NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUNBu gün inst... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2025/08/agustos-zafer-bayramimiz-kutlu-olsun... Devamını Gör