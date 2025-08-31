onedio
Washington Post, Trump'ın Gazze Planını Ortaya Çıkardı: Gazze, Tatil Köyü Olacak

Washington Post, Trump'ın Gazze Planını Ortaya Çıkardı: Gazze, Tatil Köyü Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
31.08.2025 - 23:08

Washington Post’un haberine göre Trump yönetiminin “Savaş sonrası Gazze” planı tartışma yaratacak detaylar içeriyor. Planda, Gazze’nin ABD vesayeti altında bir tatil merkezine dönüştürülmesi öngörülüyor. Ayrıca Gazze’de yaşayanların ücret karşılığında “gönüllü” olarak başka bölgelere yerleştirilmesi hedefleniyor. Bu yaklaşım, insan hakları ihlali ve zorunlu göç tartışmalarını beraberinde getirdi. Planın uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Trump'ın Gazze planını Washington Post ortaya çıkardı ve tepki çeken planı kamuoyuyla paylaştı.

Trump'ın Gazze planını Washington Post ortaya çıkardı ve tepki çeken planı kamuoyuyla paylaştı.

Washington Post, İsrail saldırılarının ardından Gazze’nin geleceğine dair Trump yönetiminin hazırladığı 38 sayfalık “Gazze yeniden inşa, ekonomik ivme ve dönüşüm mütevelliyeti (TRUST)” adlı belgenin ayrıntılarını yayımladı. Habere göre planda, bölgenin yönetiminin en az 10 yıl boyunca ABD tarafından üstlenilmesi öneriliyor. Ayrıca Gazze’nin turizm odaklı bir tatil merkezi ve ileri teknoloji üretim üssüne dönüştürülmesi hedefleniyor.

Filistinlileri Filistin'den gönderecek.

Filistinlileri Filistin'den gönderecek.

Planda dikkat çeken bir diğer madde ise Gazze’de yaşayan 2 milyon Filistinlinin “gönüllü” olarak başka ülkelere ya da güvenli bir bölgeye geçici süreyle yerleştirilmesi. Bu süreçte yeniden inşayı üstlenecek şirketin, Gazzelilere 5 bin dolar nakit ödeme yapması ve taşındıkları yerde 4 yıl boyunca kira masraflarını karşılaması planlanıyor.

Planda İsrail parmağı var.

Planda İsrail parmağı var.

TRUST adlı belgede ayrıca, yardımların dağıtımını devralacak ve bölgedeki büyük açlıktan sorumlu tutulacak İsrail ile ABD güdümlü “Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)”nın kurulması öngörülüyor. Washington Post’a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Trump yönetiminin Gazze’ye dair birçok plan üzerinde çalıştığını, ancak henüz hiçbirinin onaylanmadığını ifade etti. Kaynaklar, bu tasarının Trump’ın Gazze’yi “Orta Doğu’nun turizm merkezi”ne dönüştürme fikri üzerine şekillendiğini de aktardı.

