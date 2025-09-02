"Saftiriğim" Diyormuş: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Öğretim Üyesine Şoke Eden Dolandırıcılık ve Darp İddiası!
Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezona bomba gibi bir iddiayla başladı. Bir kadın, öğretim üyesi olduğu sevgilisinin evli ve 4 çocuk sahibi olduğunu, kendisini 500 bin TL dolandırdığını ve bu durumu sosyal medyada paylaştığı için de darbedildiğini açıkladı. Art arda gelen telefonlarda da bahsi geçen kişinin kendilerini de dolandırdığını iddia eden başka kadınlar yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Serap Dinç adlı bir kadın önemli iddialarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serap Dinç'in iddiasına göre, başka kadınların da benzer iddialarda bulunduğu kişi kendisini darbetmiş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın