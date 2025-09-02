onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
"Saftiriğim" Diyormuş: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Öğretim Üyesine Şoke Eden Dolandırıcılık ve Darp İddiası!

"Saftiriğim" Diyormuş: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Öğretim Üyesine Şoke Eden Dolandırıcılık ve Darp İddiası!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.09.2025 - 13:11

Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezona bomba gibi bir iddiayla başladı. Bir kadın, öğretim üyesi olduğu sevgilisinin evli ve 4 çocuk sahibi olduğunu, kendisini 500 bin TL dolandırdığını ve bu durumu sosyal medyada paylaştığı için de darbedildiğini açıkladı. Art arda gelen telefonlarda da bahsi geçen kişinin kendilerini de dolandırdığını iddia eden başka kadınlar yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Serap Dinç adlı bir kadın önemli iddialarda bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Serap Dinç adlı bir kadın önemli iddialarda bulundu.

Kendisine öğretim üyesi olduğunu söyleyen sevgilisi tarafından 500 bin TL dolandırıldığını iddia eden Serap Dinç, bahsi geçen kişinin evli ve 4 çocuk babası olduğunu söyledi. Telefonla yayına bağlanan başka kadınlar da aynı kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Serap Dinç'in iddiasına göre, başka kadınların da benzer iddialarda bulunduğu kişi kendisini darbetmiş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın