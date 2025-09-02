onedio
Aşk ve Gözyaşı Dizisiyle Ekranlara Geri Dönen Sanem Çelik'in Son Hali

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.09.2025 - 19:19

Kara Melek dizisiyle tanıdığımız Sanem Çelik'in son olarak 2019 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde izlemiştik. Uzun süredir televizyondan uzak kalan ünlü oyuncu şimdilerde atv'nin Aşk ve Gözyaşı dizisiyle geri dönüyor. Sanem Çelik'in yeni dizisindeki imajı ise görenleri hayran bıraktırdı.

ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ile ekrana dönmeye hazırlanan Sanem Çelik, rolü için dikkat çeken bir imaj değişikliğine gitti.

Kara Melek ve Aliye dizileriyle hafızalara kazınan usta oyuncuyu, izleyici son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde görmüştü. Çelik’in yeni projesi için yaptığı bu değişim, hem hayranları hem de diziyi bekleyenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

İşte Sanem Çelik'in son hali:

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerde yer aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisiyle ekranlara geri dönen Sanem Çelik'in kısacık saçlarıyla yeni imajı görenleri hayran bıraktırdı.

Hande Erçel ile Barış Arduç'u 3. kez buluşturan Aşk ve Gözyaşı, 12 Eylül günü ekrana gelecek.

