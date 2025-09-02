Aşk ve Gözyaşı Dizisiyle Ekranlara Geri Dönen Sanem Çelik'in Son Hali
Kara Melek dizisiyle tanıdığımız Sanem Çelik'in son olarak 2019 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde izlemiştik. Uzun süredir televizyondan uzak kalan ünlü oyuncu şimdilerde atv'nin Aşk ve Gözyaşı dizisiyle geri dönüyor. Sanem Çelik'in yeni dizisindeki imajı ise görenleri hayran bıraktırdı.
ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ile ekrana dönmeye hazırlanan Sanem Çelik, rolü için dikkat çeken bir imaj değişikliğine gitti.
İşte Sanem Çelik'in son hali:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
