Prens'in Yıldızları Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'dan 4. Sezon Tarihiyle İlgili Üzen Açıklama
Son yılların en başarılı işlerinden biri olarak görülen Prens, üçüncü sezon vedasıyla hepimizi şoka sokmuştu. İzlemeyenler olabilir, bu sebeple çok detay vermeyelim ama ikinci sezonda da benzer bir şokla uzunca bir süre beklemek zorunda kalmıştık. Hem komedisi hem heyecanı yüksek dizinin sezon finalinin ardından beklemek fazlasıyla zorlasa da bizleri, 'ne yapalım başka çaremiz yok' diyerek heyecanımızı diri tutarak beklemeye koyuluyoruz.
Prens 4. sezon ne zaman yayınlanacak ve neler olacak sorularına cevap ararken, dizinin hem senaristleri hem yıldızları Giray Altınok ve Kerem Özdoğan Oksijen TV'de Gülay Afşar'la programına katıldılar. Merak edilen sorulara yarı kaçamak cevap veren ikiliden üzen bir açıklama da geldi.
NOT: 3. sezonu izlemeyenler için SPOILER içerir!!!
Son yılların en sevilen yapımlarından biri olan Prens, üçüncü sezonuyla yine kahkaha tufanı yaratmayı başardı.
Prens 3. sezonun ardından heyecanla "4. sezon ne zaman?" sorusunu merak etmeye başladık.
Prens'in 4. sezonunun gelmesine 1 yıldan fazla olması epey can sıkıcı ne yazık ki... Hasharia konusundaki belirsizliğe girmiyoruz bile!
