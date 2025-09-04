onedio
Prens'in Yıldızları Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'dan 4. Sezon Tarihiyle İlgili Üzen Açıklama

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.09.2025 - 09:42

Son yılların en başarılı işlerinden biri olarak görülen Prens, üçüncü sezon vedasıyla hepimizi şoka sokmuştu. İzlemeyenler olabilir, bu sebeple çok detay vermeyelim ama ikinci sezonda da benzer bir şokla uzunca bir süre beklemek zorunda kalmıştık. Hem komedisi hem heyecanı yüksek dizinin sezon finalinin ardından beklemek fazlasıyla zorlasa da bizleri, 'ne yapalım başka çaremiz yok' diyerek heyecanımızı diri tutarak beklemeye koyuluyoruz.

Prens 4. sezon ne zaman yayınlanacak ve neler olacak sorularına cevap ararken, dizinin hem senaristleri hem yıldızları Giray Altınok ve Kerem Özdoğan Oksijen TV'de Gülay Afşar'la programına katıldılar. Merak edilen sorulara yarı kaçamak cevap veren ikiliden üzen bir açıklama da geldi.

NOT: 3. sezonu izlemeyenler için SPOILER içerir!!!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=BqGtC...
Üçüncü sezonu henüz izlemeyenleri pistin dışına aldıysak, kahkahanın yanı sıra bir kez daha gözyaşına boğduğunu da söyleyebiliriz. Gerçekten isyanlar haklı, komedi dizisinde bizi neden üzüyorsunuz?

Çünkü gelmeme ihtimali bizim için kabul edilemez! Dizinin hem senaristleri hem de yıldızları olan Giray Altınok ve Kerem Özdoğan ikilisi Oksijen TV'de Gülay Afşar'la programına katılarak merak edilen bazı sorulara cevap verdiler. Ancak ne yazık ki pek de istediğimiz cevapları değil...

Prens'in 4. sezonunun gelmesine 1 yıldan fazla olması epey can sıkıcı ne yazık ki... Hasharia konusundaki belirsizliğe girmiyoruz bile!

