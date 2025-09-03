Şirinler Çizgi Filminin Sonunda Ne Oldu? Şirinler Nasıl Bitti?
'Eğer siz de iyi birer çocuk olursanız belki bir gün Şirinler'i görebilirsiniz' sözünü hatırlayan, hatta o umutla kendince iyi bir çocuk olmaya çalışan nesil buradaysa birazdan duygulanabilir? Bir dönem sabahları erkenden kalkıp izlediğimiz Şirinler'in nasıl bittiği merak konusu. TikTok'ta @finalindeneoldu adlı hesap, Şirinler'in yayınlanan son bölümünde neler yaşandığını özetlemiş.
Gelin, birlikte bakalım!
Kaynak: Finalinde Ne Oldu? / TikTok
TikTok'ta Finalinde Ne Oldu? adlı hesap, Şirinler'in son bölümünde ne olduğunu paylaştı.
"Şirinler'in finalinde ne oldu?" diye merak edenlerdenseniz, Şirinler'in planlı bir final yapmadığını söyleyebiliriz.
