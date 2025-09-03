onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Şirinler Çizgi Filminin Sonunda Ne Oldu? Şirinler Nasıl Bitti?

Şirinler Çizgi Filminin Sonunda Ne Oldu? Şirinler Nasıl Bitti?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.09.2025 - 15:01

'Eğer siz de iyi birer çocuk olursanız belki bir gün Şirinler'i görebilirsiniz' sözünü hatırlayan, hatta o umutla kendince iyi bir çocuk olmaya çalışan nesil buradaysa birazdan duygulanabilir? Bir dönem sabahları erkenden kalkıp izlediğimiz Şirinler'in nasıl bittiği merak konusu. TikTok'ta @finalindeneoldu adlı hesap, Şirinler'in yayınlanan son bölümünde neler yaşandığını özetlemiş.

Gelin, birlikte bakalım!

Kaynak: Finalinde Ne Oldu? / TikTok

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TikTok'ta Finalinde Ne Oldu? adlı hesap, Şirinler'in son bölümünde ne olduğunu paylaştı.

"Şirinler'in finalinde ne oldu?" diye merak edenlerdenseniz, Şirinler'in planlı bir final yapmadığını söyleyebiliriz.

"Şirinler'in finalinde ne oldu?" diye merak edenlerdenseniz, Şirinler'in planlı bir final yapmadığını söyleyebiliriz.

Ancak Şirinler'in ekranlarda yayınlanan son bölümünde, yapılan TikTok paylaşımında görüldüğü üzere Şirinler zamanda yolculuk yapıyorlar. Kendi zamanlarına ve köylerine geri dönmeyi başaran Şirinler, bu bölümü de mutlu sonla bitiriyorlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın