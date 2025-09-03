Yemekteyiz Programında Birinci Olan Reyhan Şef Kocasıyla Birlikte 28 Milyon TL’lik Vurgun Yaptı!
İstanbul’da bazı kişileri, 'sözde orman vasfından çıkmış hazineye ait arazileri ihaleye girmeden satın alacaklarını vaat ederek' dolandırıp 28 milyon 500 bin lira değerinde vurgun yapan karı koca gözaltına alındı. Şüphelilerden Reyhan Ş.'nin bir televizyon kanalının yemek yarışmasında birinci olduğu ve sosyal medya hesabında binlerce takipçisi bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden koca M.S.S. (41) tutuklanırken eşi Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da yaşayan 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu.
Yemekteyiz programında haftanın birincisi olmuş!
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
