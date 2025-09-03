Sosyal Medya Murat Boz, Berkay, Derya Uluğ Gibi Şarkıcıların Sahne Aldığı Bu Düğünü Konuşuyor

Kaynak: https://www.tiktok.com/@edabayat._/vi...
Bir TikTok kullanıcısı, arkadaşının düğününe gitti ve düğünde sahne alan şarkıcıları puanladı! edabayat._isimli bir TikTok kullanıcısının arkadaşının düğününden çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Açık havada deniz manzaralı yapılan düğünde murat Boz, Berkay, Derya Uluğ, Asil Gök ve Deha Bilimler sahne aldı. Sosyal medyada gündem olan bu düğün ile ilgili 'Annemle katılmadığım ilk düğün' ve 'Zenginlerin düğünleri de bir başka oluyor' gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: TikTok/edabayat._
İşte sosyal medyada gündem olan düğünden görüntüler:
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
