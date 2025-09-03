onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sosyal Medya Murat Boz, Berkay, Derya Uluğ Gibi Şarkıcıların Sahne Aldığı Bu Düğünü Konuşuyor

Sosyal Medya Murat Boz, Berkay, Derya Uluğ Gibi Şarkıcıların Sahne Aldığı Bu Düğünü Konuşuyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.09.2025 - 12:57 Son Güncelleme: 03.09.2025 - 13:01

İçerik Devam Ediyor

Bir TikTok kullanıcısı, arkadaşının düğününe gitti ve düğünde sahne alan şarkıcıları puanladı! edabayat._isimli bir TikTok kullanıcısının arkadaşının düğününden çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Açık havada deniz manzaralı yapılan düğünde murat Boz, Berkay, Derya Uluğ, Asil Gök ve Deha Bilimler sahne aldı. Sosyal medyada gündem olan bu düğün ile ilgili 'Annemle katılmadığım ilk düğün' ve 'Zenginlerin düğünleri de bir başka oluyor' gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: TikTok/edabayat._

Kaynak: https://www.tiktok.com/@edabayat._/vi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte sosyal medyada gündem olan düğünden görüntüler:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın