Sosyal Medya Murat Boz, Berkay, Derya Uluğ Gibi Şarkıcıların Sahne Aldığı Bu Düğünü Konuşuyor

Bir TikTok kullanıcısı, arkadaşının düğününe gitti ve düğünde sahne alan şarkıcıları puanladı! edabayat._isimli bir TikTok kullanıcısının arkadaşının düğününden çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Açık havada deniz manzaralı yapılan düğünde murat Boz, Berkay, Derya Uluğ, Asil Gök ve Deha Bilimler sahne aldı. Sosyal medyada gündem olan bu düğün ile ilgili 'Annemle katılmadığım ilk düğün' ve 'Zenginlerin düğünleri de bir başka oluyor' gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: TikTok/edabayat._