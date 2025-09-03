onedio
Hakikatin Ölümü: Hüseyin Karabey’in Yeni Filmi Geliyor!

03.09.2025 - 11:34

Hakikatin Ölümü filminin çekimleri tamamlandı. Filmin yönetmeni, senaristi ve yapımcısı Hüseyin Karabey, güçlü ve dikkat çekici bir hikâyeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Mert Fırat ile Mehmet Günsür’ü aynı projede buluşturan Hakikatin Ölümü filminin çekimleri tamamlandı.

Hasan Öztoprak’ın aynı isimli romanından uyarlanan filmin senaryosunu yazan ve yönetmen koltuğunda oturan isim ise Hüseyin Karabey oldu.

Film, 1995 yılında geçen çarpıcı bir hikâyeyi anlatıyor.

Feridun (Mert Fırat), yıllar sonra eski dostu Timuçin (Mehmet Günsür) ile karşılaşıyor. Bu karşılaşma, suç, adalet, vicdan ve şiddet kavramlarını sorgulatan bir yolculuğa dönüşüyor. Feridun, artık hayatının eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyor.

Filmin ana yapımcılığını Hüseyin Karabey (Asi Film) ve Muzaffer Yıldırım (NuLook Production) üstlendi.

Ortak yapımcı olarak ise Doruk Acar (İnsignia Production) yer aldı. Çekimleri tamamlanan film, önce uluslararası festivallerde gösterilecek ve ardından 2026 yılında Türkiye’de vizyona girecek.

