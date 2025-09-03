Hakikatin Ölümü: Hüseyin Karabey’in Yeni Filmi Geliyor!
Hakikatin Ölümü filminin çekimleri tamamlandı. Filmin yönetmeni, senaristi ve yapımcısı Hüseyin Karabey, güçlü ve dikkat çekici bir hikâyeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Fırat ile Mehmet Günsür’ü aynı projede buluşturan Hakikatin Ölümü filminin çekimleri tamamlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Film, 1995 yılında geçen çarpıcı bir hikâyeyi anlatıyor.
Filmin ana yapımcılığını Hüseyin Karabey (Asi Film) ve Muzaffer Yıldırım (NuLook Production) üstlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın