Hakikatin Ölümü: Hüseyin Karabey’in Yeni Filmi Geliyor!

Feridun (Mert Fırat), yıllar sonra eski dostu Timuçin (Mehmet Günsür) ile karşılaşıyor. Bu karşılaşma, suç, adalet, vicdan ve şiddet kavramlarını sorgulatan bir yolculuğa dönüşüyor. Feridun, artık hayatının eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyor.