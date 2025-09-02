onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
The Smashing Machine Konusu Ne, Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? The Smashing Machine Ne Zaman Çıkacak?

The Smashing Machine Konusu Ne, Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? The Smashing Machine Ne Zaman Çıkacak?

film
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
02.09.2025 - 15:27

The Smashing Machine, Dwayne Johnson’un başrolünde olduğu yeni bir film. Filmde ünlü dövüşçü Mark Kerr’in hayatı anlatılıyor. Filmin yayınlanma tarihi yaklaştıkça, detayları da merak konusu oldu haliyle.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Smashing Machine Konusu

The Smashing Machine Konusu

Film, ünlü dövüşçü Mark Kerr’in gerçek hayatını anlatıyor. Kerr, ringde güçlü ve başarılı bir isim. Ama özel hayatında büyük sorunlar yaşıyor. Hem bağımlılıklarla hem de ilişkilerindeki zorluklarla mücadele ediyor. Film, onun hem sporcu hem de insan olarak iki hayatında da kurmaya çalıştığı dengeyi anlatıyor aslında.

The Smashing Machine Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

The Smashing Machine Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

The Smashing Machine filminde Dwayne Johnson, ünlü dövüşçü Mark Kerr’i canlandırıyor. Emily Blunt, Kerr’in sevgilisi Dawn Staples rolünde karşımıza çıkıyor. Lyndsey Gavin, Kerr’in eski eşini ve çocuğunun annesini oynuyor. Ayrıca dövüş dünyasının tanınan ismi Oleksandr Usyk de filmde yer alıyor.

The Smashing Machine Ne Zaman Yayınlanacak?

The Smashing Machine Ne Zaman Yayınlanacak?

The Smashing Machine, 3 Ekim 2025 tarihinde sinemalarda vizyona girecek. Film dünya çapında gösterime girecek.

The Smashing Machine Nereden İzleyebilirim?

The Smashing Machine Nereden İzleyebilirim?

Film, yayınlanma tarihinde bütün dünya çapında sinemada vizyona girmiş olacak. Şu an herhangi bir dijital platformda yer almıyor veya alacağı kesin değil.

The Smashing Machine Benzeri Filmler

The Smashing Machine Benzeri Filmler

Bu tarzı seviyorsanız izleyebileceğiniz filmler: The Wrestler, Warrior, Southpaw, Foxcatcher, Bleed for This, Hands of Stone ve Cinderella Man.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Dwayne Johnson, Sydney Sweeney ve John Cena'yı görmekten gıda geldi.