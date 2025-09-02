The Smashing Machine Konusu Ne, Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? The Smashing Machine Ne Zaman Çıkacak?

Film, ünlü dövüşçü Mark Kerr’in gerçek hayatını anlatıyor. Kerr, ringde güçlü ve başarılı bir isim. Ama özel hayatında büyük sorunlar yaşıyor. Hem bağımlılıklarla hem de ilişkilerindeki zorluklarla mücadele ediyor. Film, onun hem sporcu hem de insan olarak iki hayatında da kurmaya çalıştığı dengeyi anlatıyor aslında.