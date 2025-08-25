Kobe Bryant’ın Hayatı Film Oluyor: X Kullanıcılarından Güldüren Tepkilerle Oyuncu Önerileri!

Warner Bros., NBA tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Kobe Bryant’ın lige adım attığı süreci beyaz perdeye taşıyor. With the 8th Pick adıyla hazırlanan film, 1996 NBA Draft gecesinde yaşanan kritik görüşmeleri ve kulüplerin aldığı dönüm noktası kararlarını merkeze alacak.

Hikaye, dönemin New Jersey Nets genel menajeri John Nash ve başantrenör John Calipari’nin bakış açısından izleyiciye aktarılacak. Bryant’ın sekizinci sıradan seçilmemesi ve ardından Hornets üzerinden Los Angeles Lakers’a takas edilmesi, hem NBA’in hem de basketbol tarihinin en önemli kırılma anlarından biri olarak öne çıkacak.

Efsane projenin duyurulmasıyla birlikte X alemi de geri kalır mı? Başladılar goygoya… Gelin birlikte detaylara geçelim!