Meşhur Türk Film Karelerine Yabancı Film İsimleri Verip Yaratıcılıklarıyla Güldürenler
Türk sineması, komediden romantizme gizemden polisiyeye her şeyden biraz biraz içinde barındırıyor. İzleyenlerin tekrar tekrar izlemek isteyeceği bu sahneler, şimdi ise yabancı filmlere uyarlandı. Kullanıcılar, 'Türk filmlerindeki bazı sahnelere yabancı filmlerin isimleri verilseydi nasıl olurdu?' sorusunu yanıtlayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.
Gelin, bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk paylaşım şöyleydi ve ardından gelen örnekler de arttı;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Sizin örneklerinizi de bekliyoruz! 😂
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın