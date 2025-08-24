Kadıköy Boğası Filminin Galasının Ardından Mustafa Başaran'ın İstismar Edildiğine Dair Yorumlar Gündem Oldu
Kadıköy Boğası olarak tanınan fenomen Mustafa Başaran'ın hayatı film oldu. Kadıköy Boğası adıyla 22 Ağustos'ta vizyona giren filmin geçtiğimiz gün yapılan galası sosyal medyada gündem oldu. Galanın ardından zihinsel engeli bulunan Mustafa Başaran'ın istismar edildiğine dair pek çok yorum yapıldı. Film, istismar iddialarını da beraberinde getirdi.
Fenerbahçe aşkıyla bilinen sosyal medya fenomeni 'Kadıköy Boğası' Mustafa Başaran'ın hayatı film oldu.
Galada kadın oyuncuya davranışları ve tuvalet ihtiyacının geldiğini açıkça söylemesinin ardından, Mustafa Başaran'ın istismar edildiğine dair yorumlar arttı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
