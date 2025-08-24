onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kadıköy Boğası Filminin Galasının Ardından Mustafa Başaran'ın İstismar Edildiğine Dair Yorumlar Gündem Oldu

Kadıköy Boğası Filminin Galasının Ardından Mustafa Başaran'ın İstismar Edildiğine Dair Yorumlar Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.08.2025 - 11:56

Kadıköy Boğası olarak tanınan fenomen Mustafa Başaran'ın hayatı film oldu. Kadıköy Boğası adıyla 22 Ağustos'ta vizyona giren filmin geçtiğimiz gün yapılan galası sosyal medyada gündem oldu. Galanın ardından zihinsel engeli bulunan Mustafa Başaran'ın istismar edildiğine dair pek çok yorum yapıldı. Film, istismar iddialarını da beraberinde getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe aşkıyla bilinen sosyal medya fenomeni 'Kadıköy Boğası' Mustafa Başaran'ın hayatı film oldu.

Fenerbahçe aşkıyla bilinen sosyal medya fenomeni 'Kadıköy Boğası' Mustafa Başaran'ın hayatı film oldu.

22 Ağustos'ta gündeme giren filmin galası tartışmaları da beraberinde getirdi. Gündem olan galada Mustafa Başaran'ın videoları sosyal medyada yayılırken, engelli bir birey olan Kadıköy Boğası'nın istismar edildiğine dair tartışmalar da alevlendi.

Galada kadın oyuncuya davranışları ve tuvalet ihtiyacının geldiğini açıkça söylemesinin ardından, Mustafa Başaran'ın istismar edildiğine dair yorumlar arttı.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın